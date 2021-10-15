В Беларуси запретили популярный крекер и арахис к пиву 10 15.10.2021, 12:25

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Их не будет в продаже с 17 октября.

Госстандарт не устает проверять и находить в магазинах то, что никак не хочет соответствовать всем правилам. В список опасной продукции могут попасть как ноунеймы, так и известные бренды, если у них есть нарушения, пишет onliner.by.

Кетчуп и паста с неправильными красителями

Шашлычный сезон закончился, но кетчуп и томатная паста — это все равно что-то из разряда мастхэв на многих кухнях.

Запоминаем и прощаемся с 16 октября.

У российской марки «Тогрус» нашли сразу два продукта с красителями Е122 и Е124, которым нельзя попадать в кетчуп и томатную пасту. В итоге нас покидают кетчуп «Шашлычный» и томатная паста «Краснодарская».

С полок уберут и кетчуп «Классический» российской компании «Кубаньпродторгсервис». Выяснилось, что там слишком много консерванта.

Вот этот арахис и свиные уши — все

Теперь приготовиться любителям некоторых напитков, а точнее, закусок к ним. Не очень радостно стало проверяющим после изучения состава субпродуктов варено-копченых «Пивные радости» производства российской компании «Ренессанс» (запретили уши свиные классические и с чесноком). Там попались запрещенные в этом продукте консерванты: собрат калия и бензоат натрия.

С полок уберут свиные уши «Пенные истории» с горчицей, с красным перцем, деревенские (производство российской компании «Голсера»). Тоже не смогли разобраться с консервантами.

К арахису, который делает в Подмосковье ИП Ситников Е. В., возникли претензии в части красителей. Их оказалось слишком много. Ну и по традиции никаких предупреждающих надписей про влияние на активность и внимание детей. Прощай, арахис со вкусом лосося, шашлыка, васаби, четырех сыров, барбекю и даже устрицы.

В список попал молокосодержащий продукт сухой «Бочонок» копченый с заменителем молочного жира с маркировкой «Фома Лукич».

Госстандарт говорит, что нельзя идентифицировать «Бочонок» как молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира. Что это тогда, даже не будем представлять.

От всех этих штук избавляемся с 17 октября.

Печенье тоже попало под раздачу

Крекер «Бежицкий» в ассортименте из российского Брянска мирно существовал на полках многих магазинов долгие годы. Теперь оказалось, что при производстве продукции использовалась недопустимая пищевая добавка — антиокислитель пиросульфит натрия. С 18 октября ищите ему замену.

В слоеных пирожных «Треугольник с клубничной начинкой» российский производитель «Гаяна» перестарался с синтетическими красителями и не предупредил о добавках, которые могут повлиять на активность и внимание детей. После 18 октября возить их к нам не будут.

Что-то пошло не так с красителями и в леденцах «Сладкое лакомство» в виде петушков, которые производит в России ИП Гома Н. И. Там нашли красители, которых не было в составе, нарушения есть и в маркировке, в том числе отсутствует энергетическая ценность в джоулях и предупредительная надпись про влияние красителей на детские организмы. С 17 октября таких леденцов в продаже не будет.

Госстандарт периодически берет на пробы обычные товары из магазинов, чтобы проверить, не «забыл» ли производитель указать весь состав и что вообще за продукт находится в упаковке. Иногда в безобидных продуктах обнаруживаются лошадиные дозы консерванта или опасные красители, а иногда молоком называется совсем не молоко. Бывают и чисто технические нарушения — например, производитель не указал детский возраст, начиная с которого ребенок может пользоваться игрушкой. Нарушителям специалисты Госстандарта дают предписания: устранить недостатки (если это возможно) или уничтожить продукт. А для потребителей и поставщиков создают список товаров, которые с даты предписания продавать нельзя.

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