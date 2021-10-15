Белорусских военных перебросили на границу с «Талибаном» 15.10.2021, 12:37

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Фото: Reuters

Сколько человек отправили, остается неизвестным.

Министерство обороны сообщило об отправке белорусского контингента на учения Организации Договора коллективной безопасности, которые пройдут 18-23 октября в Таджикистане, у афганской границы.

Как пишет министерство, на учения отправились не только военнослужащие Вооруженных сил, но и бойцы спецназа Внутренних войск и сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Учения, как отмечает белорусская сторона, плановые, но их планировали на фоне вывода войск НАТО из Афганистана. Белорусская сторона ранее в контексте учений упоминала, что ситуация на таджикско-афганской границе «вызывает обеспокоенность», хотя Таджикистан и контролирует эту границу.

В конце сентября официальные лица террористического движения «Талибан» заявили, что отправили «тысячи» своих военных в афганскую провинцию Тахор, граничащую с Таджикистаном.

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