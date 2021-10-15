Топ-5 лучших фантастических сериалов 15.10.2021, 17:20

Они прекрасно подойдут для просмотра осенним вечером.

Фантастические фильмы выходят не так часто, как хотелось бы, да и одной кинокартины хватает лишь на один вечер. Но, к счастью, иногда среди фантастических телесериалов встречаются настоящие шедевры, пятёрка лучших из которых и будет перечислена в этом обзоре, пишет intex-press.by.

Пространство / The Expanse (2015)

Далёкое будущее. Простой сыщик по имени Джозеф Миллер соглашается разыскать без вести пропавшую дочку одного очень влиятельного человека. Идя по следу девицы, Миллеру приходится путешествовать по разным уголкам космоса, оказываясь на крайне недружелюбных планетах. И чем ближе Джозеф к завершению расследования, тем отчётливее за невинным исчезновением девушки проступает глобальный вселенский заговор.

Черная материя / Dark Matter (2013)

Несколько человек пробуждаются от анабиоза на борту космического корабля. Очевидно, что в прошлом они были целостной командой, но сейчас их воспоминания стёрты, и никто (или почти никто) не помнит кем был прежде. Пытаясь разобраться в собственном прошлом, «друзья по амнезии» договариваются временно держаться вместе – и это решение обретает очень неожиданные последствия.

Темное дитя / Orphan Black (2013)

Однажды молодая девушка по имени Сара Меннинг становится невольной свидетельницей самоубийства. Очень странного самоубийства потому, что покончившая с собой девица похожа на Сару, словно две капли воды. Пытаясь понять причины такой схожести, Сара решает стать этой девушкой, заняв её место и начав жить её жизнью. Очень скоро Сара понимает, что с покойницей они были похожи не только внешностью, но прекратить начатую «игру» уже невозможно…

Черное зеркало / Black Mirror (2011)

Сериал представляет собой сборник различных, сюжетно не связанных между собой фантастических историй, посвящённых разбору одной-единственной темы: как влияет на жизни и судьбы людей «черное зеркало», которое есть в каждом доме – компьютерный монитор, экран плазменного телевизора, дисплей смартфона.

Доктор Кто / Doctor Who (2005)

Инопланетный пришелец, называющий себя Доктором, защищает Землю от множества могущественных врагов. Для этого Доктору приходится постоянно путешествовать сквозь время в своём маленьком космолёте, здорово напоминающем полицейскую будку эпохи 1950-х годов.

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