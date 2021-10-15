Американские диетологи назвали полезный для сердца продукт 15.10.2021, 20:06

2,662

Продукт содержит клетчатку, железо и фолиевую кислоту.

Американские диетологи провели исследования, которые показали, что болгарский перец полезен для людей с проблемами с сердцем. Об этом пишут РИА «Новости».

Продукт содержит клетчатку, железо и фолиевую кислоту, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы, кишечника и естественной детоксикации.

Также болгарский перец окажет позитивное влияние на рост волос и ногтей, поскольку в нем содержится огромное количество калия и витамина А.

Именно перец красного цвета нужно употреблять сердечникам: он включает в себя различные каротиноидами, которые помогают сердечно-сосудистой системе лучше функционировать.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».