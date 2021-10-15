ФИФА эвакуировала в Доху афганских футболистов 15.10.2021, 20:18

Помогло правительство Катара.

Международная футбольная организация FIFA помогла группе афганских футболистов покинуть страну. Согласно сообщению, сделанному ФИФА в пятницу, 15 октября, во Франкфурте-на-Майне, при поддержке правительства Катара без малого 100 спортсменов из Афганистана были доставлены на самолетах в безопасное место в Дохе, сообщает "Немецкая волна".

По информации ФИФА, планируется организация дальнейших эвакуационных рейсов.

В начале сентября президент ФИФА Джанни Инфантино уже посетил афганских беженцев в Дохе В .Катаре объекты чемпионата мира по футболу 2022 года в настоящее время используются в качестве временного жилья для беженцев.

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