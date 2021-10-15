Итальянские археологи сделали сенсационную находку близ Везувия

Итальянские археологи сделали сенсационную находку близ Везувия5
- 15.10.2021, 21:26
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Министр культуры Италии уже прокомментировал открытие ученых.
Итальянские ученые, исследующие остатки древнеримского города Геркуланум, обнаружили на берегу Неаполитанского залива частично разрушенный скелет мужчины.
Напомним, что Геркуланум наряду с Помпеями и Стабией перестал существовать в 79 году нашей эры: извержение вулкана Везувий накрыло эти города пирокластическими потоками.
Судя по всему, мужчина в возрасте 40-45 лет погиб, не успев добежать до воды, в которой он рассчитывал найти укрытие. Волна вулканического пепла и газов настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря.
Министр культуры Италии Дарио Франческини уже назвал находку "сенсационным открытием", сообщает издание RaiNews.
"Находка, от которой мы многого ждем", – подчеркнул директор археологического парка Франческо Сирано.
Раскопки в Геркулануме ведутся на протяжении последних 25 лет. Добавим, что Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.