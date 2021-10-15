закрыть
15 октября 2021, пятница, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Итальянские археологи сделали сенсационную находку близ Везувия

5
  • 15.10.2021, 21:26
  • 2,856
Итальянские археологи сделали сенсационную находку близ Везувия

Министр культуры Италии уже прокомментировал открытие ученых.

Итальянские ученые, исследующие остатки древнеримского города Геркуланум, обнаружили на берегу Неаполитанского залива частично разрушенный скелет мужчины.

Напомним, что Геркуланум наряду с Помпеями и Стабией перестал существовать в 79 году нашей эры: извержение вулкана Везувий накрыло эти города пирокластическими потоками.

Судя по всему, мужчина в возрасте 40-45 лет погиб, не успев добежать до воды, в которой он рассчитывал найти укрытие. Волна вулканического пепла и газов настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря.

Министр культуры Италии Дарио Франческини уже назвал находку "сенсационным открытием", сообщает издание RaiNews.

"Находка, от которой мы многого ждем", – подчеркнул директор археологического парка Франческо Сирано.

Раскопки в Геркулануме ведутся на протяжении последних 25 лет. Добавим, что Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип