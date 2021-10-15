Итальянские археологи сделали сенсационную находку близ Везувия 5 15.10.2021, 21:26

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Министр культуры Италии уже прокомментировал открытие ученых.

Итальянские ученые, исследующие остатки древнеримского города Геркуланум, обнаружили на берегу Неаполитанского залива частично разрушенный скелет мужчины.

Напомним, что Геркуланум наряду с Помпеями и Стабией перестал существовать в 79 году нашей эры: извержение вулкана Везувий накрыло эти города пирокластическими потоками.

Судя по всему, мужчина в возрасте 40-45 лет погиб, не успев добежать до воды, в которой он рассчитывал найти укрытие. Волна вулканического пепла и газов настигла жителя древнего города буквально в нескольких шагах от берега моря.

Министр культуры Италии Дарио Франческини уже назвал находку "сенсационным открытием", сообщает издание RaiNews.

"Находка, от которой мы многого ждем", – подчеркнул директор археологического парка Франческо Сирано.

Раскопки в Геркулануме ведутся на протяжении последних 25 лет. Добавим, что Геркуланум наряду с Помпеями внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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