Ассист Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Чикаго» 16.10.2021, 10:15

Фото: Getty Images

Белорус снова отличился в регулярном чемпионате НХЛ.

Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Чикаго» (4:3 ОТ), «Ванкувер» победил по буллитам

«Филадельфию» (5:4 Б), «Анахайм» уступил «Миннесоте» (1:2 ОТ), передает «Трибуна».

Белoрусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович отдал ассист на Джека Хьюза при второй заброшенной шайбе своей команды.

Шарангович провел на льду 18 минут 50 секунд, заработав коэффициент полезности «+2». Беларус играл в первом звене вместе Куокканеном и Хьюзом.

Нью-Джерси – Чикаго – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)

Дата проведения: 16 октября, 02.00, «Prudential Center»

1:0 – 1 Хэмилтон (Заха)

1:1 – 21 Дебринкат (Джонсон, Кэйн)

2:1 – 37 Хьюз (Куокканен, Шарангович)

3:1 – 46 Юнссон (Татар, Мерсер)

3:2 – 56 Дак (Кэйн, Джонсон)

3:3 – 59 Кубалик (Джонс, Хэйгл)

4:3 – 61 Хьюз (Грейвс)

Вратари: Дж.Бернье 24/27 – Ланкинен 25/29.

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