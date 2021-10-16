Ассист Шаранговича помог «Нью-Джерси» обыграть «Чикаго»
- 16.10.2021, 10:15
Белорус снова отличился в регулярном чемпионате НХЛ.
Продолжается регулярный чемпионат НХЛ. «Нью-Джерси» Шаранговича обыграл «Чикаго» (4:3 ОТ), «Ванкувер» победил по буллитам
«Филадельфию» (5:4 Б), «Анахайм» уступил «Миннесоте» (1:2 ОТ), передает «Трибуна».
Белoрусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович отдал ассист на Джека Хьюза при второй заброшенной шайбе своей команды.
Шарангович провел на льду 18 минут 50 секунд, заработав коэффициент полезности «+2». Беларус играл в первом звене вместе Куокканеном и Хьюзом.
Нью-Джерси – Чикаго – 4:3 (1:0, 1:1, 1:2, 1:0)
Дата проведения: 16 октября, 02.00, «Prudential Center»
1:0 – 1 Хэмилтон (Заха)
1:1 – 21 Дебринкат (Джонсон, Кэйн)
2:1 – 37 Хьюз (Куокканен, Шарангович)
3:1 – 46 Юнссон (Татар, Мерсер)
3:2 – 56 Дак (Кэйн, Джонсон)
3:3 – 59 Кубалик (Джонс, Хэйгл)
4:3 – 61 Хьюз (Грейвс)
Вратари: Дж.Бернье 24/27 – Ланкинен 25/29.