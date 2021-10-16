Как выглядят недорогие дома «с балтийским флером» под Минском 16.10.2021, 13:05

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В лесных массивах возле Ракова скрывается много интересного.

Журналисты realt.by продолжили исследовать дачные массивы недалеко от Ракова. Недавно побывали в аккуратных садоводческих товариществах у Бузунов. Сегодняшние С Т — Искра Ракова и Ислочь-Раков — массив чуть ближе к кольцевой, не крупный, обособленный, и (как многие любят) со всех сторон окруженный лесом. От съезда со второй МКАД на Раков до этих дач — с километр.

Дачи старые, классические, с участками по 4−6 соток, но вполне себе уютные. На въезде в массив — магазин. Набор «удобств» стандартный — электричество и сезонная вода.

Застройка в Ислочи и Искре достаточно однородная, и добрая половина наделов примыкает к лесу — собственно, это дачи вклиниваются в старый, густой лесной массив. Похоже, по центру было заболочено, и дома Ислочи-Ракова тут появились позже, когда провели мелиоративные работы и увели лишнюю влагу в каналы и озерцо.

То, что дачи далеко от электричек, и минус, и плюс. Главный плюс — маргиналы сюда не доходят, и нет необходимости ставить решетки на окнах и мощные заборы. При участках в 4 сотки это было бы катастрофой. А так у почти половины заборов нет вовсе или обозначены они минимально. Газоны перетекают в цветники, в мини-грядки и снова в газоны.

Архитектура домиков разная, но в половине ощущается какой-то прибалтийский флер. И в принципе этот дачный массив оставляет стойкое впечатление, что стоит он не за второй МКАД, а где-то ближе к границей с Литвой.

Лишь одна усадьба откровенно выбивается — масштабная, с решетками на окнах, с «оборонительным» забором.

Похоже, тут есть те, кто живет круглый год. Место-то живописное и относительно тихое (увы, кольцевую на участках, расположенных ближе к ней, все-таки слышно). Товарищества не газифицированы. И то, что по трассе от Минска до них всего 20 минут на машине, и сюда ходят маршрутки, не делает их дорогими.

Что почем?

В этих товариществах есть свободные участки и наверняка продается больше домиков, чем есть объявлений в базах. В архивах есть сведения о продаже домиков за 10−15 тысяч долларов в эквиваленте. Если приглянется место, можно порасспрашивать председателя СТ о желающих продать недвижимость. Пока же из актуальных — дом в 3 уровня в Ислочь-Раков.

Нижний уровень — сухой гараж; второй уровень — жилой, из сруба; третий уровень — мансарда, которая требует внутренней отделки.

Стройматериалы в виде досок имеются. Отопление печное: камин, печь и плита для приготовления еды. Свет в доме. Воды нет, нужно бить скважину. Туалет на улице. Хозпостроек нет. Сзади участка расположен пожарный водоем. Участок не огорожен". За дом хотят эквивалент 13 тысяч долларов.

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