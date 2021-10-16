В колонии РФ произошел масштабный бунт 1 16.10.2021, 15:37

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Среди его участников - известный спортсмен.

Порядка 600 заключенных устроили накануне вечером бунт в исправительной колонии №1 российского города Владикавказ, сообщает «Униан» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным его источников, участники бунта разбили камеры наблюдения и внутренние двери. В колонию в итоге стянули значительные силы силовиков со всего региона.

"По предварительным данным, инцидент начался с конфликта с участием двух заключённых, в котором активно участвовали сотрудники колонии, после чего на территории учреждения и вспыхнули беспорядки", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что бунтари подожгли несколько зданий, в том числе бараки со строгими условиями содержания.

"Формально заключённые живут в таких местах, как в обычных колониях общего режима, однако у них есть множество ограничений: например, именно эти бараки запираются, перемещаться местным заключенным по территории свободно нельзя, жёстче действует охрана", - пишет Телеграм-канал.

В итоге бунт был подавлен глубокой ночью - в колонию вошел спецназ. Заключенных разделили на группы, часть из них отправили в другой регион.

Примечательно, что среди участников бунта оказался чемпион мира по армреслингу Спартак Золоев, ранее осужденный за жестокое избиение жены. Его приговорили к шести годам заключения.

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