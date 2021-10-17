Корабль «Союз МС-18» с российским киноэкипажем приземлился в Казахстане 5 17.10.2021, 8:04

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Посадка произошла возле города Жезказган.

Пилотируемый корабль «Союз МС-18» с актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и космонавтом Олегом Новицким в воскресенье, 17 октября, совершил посадку в 146 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане. Прямую трансляцию возвращения космонавтов на землю вел «Роскосмос».

Юлия Пересильд и Клим Шипенко провели на орбите 12 суток. За это время они отсняли около 100 часов видеоматериала для будущего фильма под рабочим названием «Вызов». По задумке авторов, фильм должен стать «наглядным свидетельством того, что полеты в космос постепенно становятся доступными не только для профессионалов, но и для все более широкого круга желающих».

Создатели фильма характеризуют его как космическую драму. «Фильм - о девушке-враче, которой в силу драматических обстоятельств придется за месяц подготовиться к полету и отправиться на МКС для решения важной задачи», - говорится на официальном сайте проекта. В числе продюсеров картины - глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и гендиректор Первого канала Константин Эрнст.

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