Папа Римский снялся в сериале Netflix 17.10.2021, 10:54

Фото: Reuters

Эпизоды называются: «Любовь», «Мечты», «Борьба» и «Работа».

Папа Римский Франциск выступит в новом документальном сериале стримингового сервиса Netflix, который скоро выйдет в эфир.

Папа расскажет в нем об отношениях между поколениями.

Главный редактор итальянского издания La Civiltà Cattolica и близкий папский сотрудник поделился информацией с итальянским каналом Sky/tg24.

Впервые сериал покажут на Римском кинофестивале, который пройдет 14-24 октября 2021 г. К Рождеству Христову он появится на Netflix.

В четырех частях фильма Stories of a Generation con Papa Francesco мужчины и женщины, которым за 70, разговаривают с молодыми людьми в возрасте до 30 лет на общечеловеческие темы. Эпизоды называются: «Любовь», «Мечты», «Борьба» и «Работа». Здесь выступят американский режиссер Мартин Скорсезе, британская антрополог Джейн Гудолл и аргентинская правозащитница Эстела Барнс де Карлотто.

Понтифик в беседе прокомментирует некоторые жизненные ситуация, о которых расскажут люди и пары из разных уголков мира. Кстати, ранее Франциск неоднократно подчеркивал важность диалога между поколениями.

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