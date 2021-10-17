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Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского спортсмена

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  • 17.10.2021, 17:35
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Дочь Билла Гейтса вышла замуж за египетского спортсмена

Свадьба прошла по мусульманскому обряду.

Дочь Билла Гейтса тайно вышла замуж за египтянина Наэля Нассара, который в этом году участвовал в Олимпийских играх.

Наэль − конкурист, занимается конным видом спорта, участвует в состязаниях верховых лошадей, где стоит задача преодолеть маршрут с препятствиями.

Церемония проводилась в особняке Дженнифер Гейтс.

О проведении свадьбы семья публично не сообщала. Как выяснили СМИ, на церемонию пригласили около 300 человек.

Известно, что возлюбленные поженились по мусульманскому обряду.

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