Глава Пентагона во время визита в Украину и Грузию подтвердит, что двери НАТО открыты 1 17.10.2021, 20:12

США укрепляют суверенитет стран, которые борются с российской агрессией.

Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Украину и Грузию подчеркнет, что двери НАТО для обеих стран открыты. Об этом сообщает «Новое время».

США укрепляют суверенитет стран, которые страдают от российской агрессии, говорится в сообщении.

«Остин подчеркнет в Грузии и Украине, что двери в НАТО открыты, и призовет эти страны провести изменения, необходимые для того, чтобы они могли претендовать на членство в оборонном Альянсе», — информирует пресс-служба.

Также в Пентагоне заявили, что министр обороны США поговорит с лидерами Украины, Грузии и Румынии о безопасности в Черном море и об укреплении сотрудничества между ними.

Ллойд Остин в рамках визита в Европу впервые посетит Украину. Ожидается, что на следующей неделе он встретится с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном. В частности, они обсудят прогресс Украины в реализации реформ оборонной промышленности и евроинтеграционные стремления страны.

После встречи Зеленского с американским президентом Джо Байденом в Вашингтоне, в Белом доме заявили, что для вступления Украины в НАТО нужно выполнить ряд условий. По словам президента Украины, тогда Байден ему сказал, что Украина должна быть в Альянсе.

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