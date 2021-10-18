В проливе между Италией и Албанией нашли груз античного корабля 18.10.2021, 8:47

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иллюстрационное фото: Pinterest

Открытие является уникальным источником данных для исследователей.

Хорошо сохранившийся груз корабля 7 века до нашей эры, следы которого нашли в проливе Отранто, проливает новый свет на раннюю истории греческой колонизации южной Италии, пишет «Новое время».

Обломки корабля были обнаружены на глубине 780 метров на дне Адриатического моря у побережья области Саленто в южной Апулии.

Фото: Ministry of Culture Italy

Чтобы исследовать эту местность под водой, морские археологи из Национального управления подводного культурного наследия использовали подводный дистанционно управляемый аппарат (ROV). Ему удалось обнаружить часть обломков и восстановить 22 керамических сосуда из Коринфа, датируемых первой половиной VII века до нашей эры.

Археологический материал, который описывает ранние этапы средиземноморской торговли в греческих и иллирийских колониях на юге Италии, — достаточно редкие находки для морских археологов. Открытие неповрежденного груза является уникальным источником данных для исследователей.

В настоящее время объекты находятся в реставрационной лаборатории Национального управления в Таранто.

22 сосуда относятся к различным типам. Среди них были три амфоры коринфского типа А, 10 коринфских скифосов, четыре коринфских гидрии, три ойнохойи и один грубый керамический кувшин очень распространенного коринфского типа.

В одной из больших амфор, которая была частично сломана, все еще находилась замечательная изогнутая стопка вложенных скифосов. Их как минимум 25, плюс фрагменты других сосудов.

Исследователи планируют проанализировать органические и растительные остатки, которые могли быть захвачены осадком, чтобы ответить на вопрос, что перевозили суда. В одной из коринфских амфор типа А уже обнаружено множество оливковых косточек.

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