Что с ценами на яблоки у нас и у соседей? 3 18.10.2021, 11:13

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В этом году продавцы сезонных ярмарок говорят про неурожай.

Много яблок на одном дереве вырастает не каждый год. В один сезон – 5 мешков, в другой нет и 5 яблок. В этом году продавцы сезонных ярмарок говорят про неурожай. Но для тех, кто покупает яблоки в магазинах, а нас уже большинство, урожай и неурожай – цифра на ценниках. Myfin.by разбирался, сколько стоит самый популярный фрукт у нас и у соседей.

Цены в магазинах и на рынках – от 50 копеек до 2,8 рубля

Делаем быстрый обзор крупных сетей. Находим яблоки от 1,69 руб. до 2,59 руб. (здесь и дальше – все цены за 1 кг) самые дешевые в Е-Доставке, цена 1,69 руб., производитель – Польша.

Изучаем цены сезонных ярмарок. Hа столичных ярмарках продают яблоки от 0,50 руб. до 2,50 руб., но самые хорошие яблоки предлагают и по 2,50-2 80 руб.

На региональных ярмарках яблоки примерно в ту же цену: в Бресте – от 0,80 руб., до 3 руб., в Слуцке – 1,07– 2 руб., в Бобруйске – 1-2 руб.

Выходит, за хорошие фрукты, без распродажи, придется отдать около 2 руб., но можно поторговаться, подойти к концу дня, воспользоваться конкурентной борьбой продавцов и купить за рубль-полтора.

Заводы покупают яблоки у населения по 20 копеек

Закупка от розницы весьма далека. Так, один из ведущих производителей зефира, «Красный Пищевик», принимает яблоки у населения по 20 копеек, партиями не меньше 50 кило и с предоставлением справки о собственном участке. Но предприятиям платят дороже – 26 копеек без НДС. Закупочные цены у государственных заготовителей не намного выше – 0,2-1,2 руб.

У частных покупателей цены, в среднем, выше, но тоже зависят от качества.

Яблоки на переработку берут по 24 коп., за опадки – 29 копеек. Фрукты лучшего качества возьмут по рублю. Так что если хотите совсем дешевых яблок, отправляйтесь на места – в сельские подсобные хозяйства.

Что говорит статистика?

Белстат ежемесячно фиксирует цены на самые важные для населения продукты, яблоки в их числе. По данным Белстата, средняя цена яблок в сентябре 2021 года – 2,24 руб., самые дорогие в Минске – 2,38 руб., самые дешевые в Гродненской области – 2,03 руб., в Могилевской – 2,07 руб.

По тем же отчетам, в августе 2021 года яблоки стоили 2,23 руб., в июне дороже – 2,42 руб., но это были остатки прошлогоднего урожая.

А вот как менялись цены в разные годы:

в сентябре 2020 года – 2,94 руб.,

в сентябре 2019 – 1,87 руб.,

в сентябре 2016 – 12 992 старых рублей, в пересчете – 1,30 руб.

Выходит, за пять лет яблоки прибавили в среднем рубль за кило.

На мировом рынке яблоки особенно дешевели в 2018 году, цена падала до 12-18 центов, но у нас у нас в сентябре того года яблоки продавали по 1,33 руб.

Почем яблоки у соседей?

Чтоб ни писали, про границы и импортозамещение, розница – давно часть глобального яблочного рынка. Польские яблоки в магазинах иногда заметней наших, есть фрукты из Голландии и Южной Америки. Потому мировые цены определенно важны. Посмотрели, сколько стоят яблоки в других странах.

В сводке Минсельхозпрода официальной статистики по урожаю яблок пока нет. Производители точных цифр тоже не называют, но признают, что год неурожайный. В одном хозяйстве ответили: «Помешали майские заморозки, сады зацвели и осыпались. Не соберем и половины того, что ожидали».

У частников все по-разному. Журналисты обратились с вопросом к героям прошлых публикаций. У несостоявшегося фермера-животновода из Бобруйского района яблок на участке нет, правда его самого в деревне практически не было, другая работа, другая жизнь, подворье стало дачей.

Владелец подсобного хозяйства из Кировского района Могилевской области на природу не жалуется, яблок хватает. Но пока не продает. Хотя он и раньше продавал не много, его профиль – клубника. А вот у его соседки по селу в старом родительском саду яблок нет.

Еще один дачник, уже из Минской области, рассказал так: летних сортов действительно неурожай, но поздних хватает.

Однако прошли времена, когда Беларусь питалась овощами и фруктами из личных хозяйств. Может быть, что для магазинов важнее, ситуация у польских и украинских фермеров. Они охотно делятся информацией в прессе. Вот основные моменты:

В Польше уже не первый год яблоки в избытке. Страна собрала порядка 4,5 млн. тонн яблок, это на 50% больше, чем ожидали сами производители и выше прогнозов аналитиков. Для сравнения – Россия планирует собрать примерно 1,5 млн. тонн. Польша уже не первый год страдает от перепроизводства яблок, остаются запасы прошлого года, цены падают.

В Украине урожай яблок хороший, а сбыт в Россию по-прежнему закрыт.

В Молдове тоже перепроизводство и тоже проблемы со сбытом в Россию, цены опта заметно ниже, чем в 2020 году, но все-таки выше, чем в 2018, когда яблоки продавали по 10-15 центов.

Российские производители на урожай не жалуются. Их собственное производство в последние годы значительно выросло, построены новые хранилища. Потому спрос на экспорт, естественно, падает.

Отраслевые аналитики на российских, польских, украинских ресурсах пишут о низком спросе и падении цен: яблок везде в избытке.

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