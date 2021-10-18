Как выглядят самые дешевые четырехкомнатные квартиры, продающиеся в Минске 18.10.2021, 13:49

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Их стоимость стартует от $ 59 тысяч.

Realt.by подобрали самые дешевые четырехкомнатные квартиры на продажу в Минске. Их стоимость стартует от $ 59 тысяч, и расположены они в разных районах столицы.

На ул. Ландера (р-н Курасовщина)

В доме по адресу улица Ландера, 42 продается четырехкомнатная квартира площадью 61 квадратный метр (жилая — 42, кухня — 6). Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1972 году. Капитальный ремонт сделан в 2018 году.

Квартира находится на втором этаже. Высота потолков — 2,6 метра. Есть балкон, кладовая, подвал. Установлены стеклопакеты, счетчики воды и газа. Санузел раздельный. Полы деревянные.

В шаговой доступности расположены детские сады, школы, магазины, рынок, больница, спортивный комплекс, парк. Рядом удобный выезд на МКАД, остановки общественного транспорта, на котором можно добраться до метро «Малиновка» за 15−20 минут.

Цена: $ 59 000.

На пр-те Рокоссовского (р-н Серебрянка)

В доме по адресу проспект Рокоссовского, 131 продается четырехкомнатная квартира площадью 59 «квадратов» (жилая — 42, кухня — 6). Она расположена на третьем этаже. Панельная пятиэтажка построена в 1970 году. Капитальный ремонт проводился в 2018 году — заменены трубы и утеплен фасад.

Высота потолков в квартире — 2,5 метра. Санузел раздельный. Есть застекленный балкон, а также подвал. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь. В санузле и кухне сделан ремонт с заменой кафельной плитки и установкой дверей МДФ.

Дом имеет удобное расположение, здесь хорошее транспортное сообщение. До метро «Партизанская» и «Автозаводская» можно добраться за 15 минут на общественном транспорте. Остановки возле дома. Также недалеко трамвайная линия.

Рядом продуктовые магазины, аптеки, кафе, школы, поликлиники, кинотеатр, отделения банков, парки, Чижовское водохранилище.

Цена: $ 63 000.

На ул. Голодеда (район Чижовка)

В доме по адресу улица Голодеда, 53/2 продается четырехкомнатная квартира площадью 58 м² (жилая — 42 м², кухня — 6 м²). Расположена она на втором этаже панельной пятиэтажки, построенной в 1968 году. В 2017 году проведен капитальный ремонт с заменой труб и утеплением фасада термошубой.

В квартире установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики газа, воды и электроэнергии. Есть лоджия, балкон, кладовая. Санузел разделен.

— В шаговой доступности есть вся необходимая инфраструктура: магазины, Чижовский рынок, 4 школы, 4 детских сада, детская поликлиника, аптеки, отделение банка, «Чижовка-Арена», Чижовское водохранилище, парк, зоопарк, — указывают в объявлении.

Возле дома есть остановка общественного транспорта, откуда на автобусе или троллейбусе за 15 минут можно добраться до ближайшей станции метро «Автозаводская».

Цена: $ 59 800.

На пр-те Пушкина (район м. Пушкинская)

Четырехкомнатная квартира продается в пятиэтажке по адресу проспект Пушкина, 79. Она находится на пятом этаже. Дом построен в 1968 году. В 2018 году сделан капительный ремонт.

Общая площадь квартиры составляет 59 м² (жилая — 43 м², кухня — 6 м²). Высота потолков — 2,5 метра. Санузел раздельный. Есть застекленный балкон. За квартирой закреплен подвал. Установлены стеклопакеты, металлическая входная дверь, счетчики воды. Санузел раздельный.

Возле дома есть все необходимое для комфортной жизни в шаговой доступности: детские сады, школы, магазины, магазины, банки, аптеки, парк. До станции метро «Пушкинская» одна остановка на общественном транспорте или 10−15 минут пешком.

Цена: $ 60 000.

На ул. Карастояновой (р-н пл. Бангалор)

Четырехкомнатная квартира продается в доме по адресу улица Карастояновой, 11 на третьем этаже. Дом пятиэтажный, панельный, построен в 1966 году. Капитальный ремонт проведен в 2020 году с заменой всех коммуникаций и утеплением фасада.

Общая площадь квартиры составляет 60 квадратных метров, жилая — 42, кухня — 7. Есть балкон. Высота потолков — 2,5 метра. Санузел раздельный. Установлены счетчики воды, газа и электроэнергии.

— Удачная планировка с тремя раздельными комнатами и гостиной. Квартира солнечная и теплая — окна выходят на юго-восток. Вам не придется переплачивать за чужой ремонт. Встроенный шкаф в гостиной, телефон и высокоскоростной интернет, — так описывают квартиру в объявлении.

Рядом с домом детские сады, школы, гимназия, магазины. Также поблизости парк. От дома до станции метро «Академия наук» около 10 минут на общественном транспорте.

Цена: $ 61 900.

На ул. Кунцевщина (р-н Каменная Горка)

Четырехкомнатная квартира выставлена на продажу в доме по адресу улица Кунцевщина, 36. Квартира на десятом этаже десятиэтажки. Дом построен в 1990 году. Общая площадь в квартиры — 87 квадратных метров, жилая — 55, кухня — 7.

В квартире установлены металлическая входная дверь, стеклопакеты, в том числе застеклена лоджия. Есть большая кладовка. Санузел раздельный. Окна квартиры выходят на южную и северную стороны.

В шаговой доступности магазин, торговый центр, детские сады и школы, отделения банков, аптеки, поликлиника. До станции метро «Каменная Горка» пешком около 10 минут. Возле дома остановки общественного транспорта.

Цена: $ 75 000.

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