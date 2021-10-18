Посол Франции — белорусам: Скоро увидимся!12
- 18.10.2021, 15:26
- 10,966
Николя де Лакоста покинул Беларусь, так как не вручил верительные грамоты Лукашенко.
Посол Франции Николя де Лакоста обратился к белорусскому народу перед отъездом. Напомним, Николя де Лакоста покинул Беларусь, так как не вручил верительные грамоты Лукашенко:
— Дорогие друзья! Позвольте мне сегодня отправить вам прощальное послание. Нам с женой, к сожалению, придется покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не вручал свои верительные грамоты.
Мы провели здесь тяжелые, но незабываемые дни. У нас было много интересных встреч и открытий. Мы встретили много смелых и сильных духом людей. Мы с женой открыли для себя щедрость Беларуси и белорусов. Вы навсегда останетесь в наших мыслях. Знайте, что мы останемся рядом с вами. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни. Увидимся скоро!