Посол Франции — белорусам: Скоро увидимся! 12 18.10.2021, 15:26

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Фото: twitter.com

Николя де Лакоста покинул Беларусь, так как не вручил верительные грамоты Лукашенко.

Посол Франции Николя де Лакоста обратился к белорусскому народу перед отъездом. Напомним, Николя де Лакоста покинул Беларусь, так как не вручил верительные грамоты Лукашенко:

— Дорогие друзья! Позвольте мне сегодня отправить вам прощальное послание. Нам с женой, к сожалению, придется покинуть Беларусь. Как вы знаете, Франция не признала результаты выборов 9 августа 2020 года, и я не вручал свои верительные грамоты.

Мы провели здесь тяжелые, но незабываемые дни. У нас было много интересных встреч и открытий. Мы встретили много смелых и сильных духом людей. Мы с женой открыли для себя щедрость Беларуси и белорусов. Вы навсегда останетесь в наших мыслях. Знайте, что мы останемся рядом с вами. Мы призываем вас никогда не терять надежду на лучшие дни. Увидимся скоро!

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