В Бобруйске не хватает не только водителей, но и сантехников со слесарями

В Бобруйске не хватает не только водителей, но и сантехников со слесарями3
- 18.10.2021, 16:58
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Скоро мы все останемся дома.
В Бобруйске не хватает не только водителей автопарка, но и сантехников со слесарями, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».
Начальник ЖРЭУ Ленинского район сообщил, что комунальщики не успевают своевременно реагировать на жалобы.
«По нормативам срок рассмотрения жалоб не должен превышать сутки, но в этот норматив не всегда удается вписаться: нехватка кадров. Мало того, что сантехники и так в дефиците, так еще многие заболели. В ЖЭУ‑1, например, должно быть одиннадцать слесарей, по факту — только шесть».