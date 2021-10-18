В Бобруйске не хватает не только водителей, но и сантехников со слесарями 3 18.10.2021, 16:58

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иллюстрационное фото

Скоро мы все останемся дома.

В Бобруйске не хватает не только водителей автопарка, но и сантехников со слесарями, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Начальник ЖРЭУ Ленинского район сообщил, что комунальщики не успевают своевременно реагировать на жалобы.

«По нормативам срок рассмотрения жалоб не должен превышать сутки, но в этот норматив не всегда удается вписаться: нехватка кадров. Мало того, что сантехники и так в дефиците, так еще многие заболели. В ЖЭУ‑1, например, должно быть одиннадцать слесарей, по факту — только шесть».

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