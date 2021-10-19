Конфликт из-за крапового берета: что известно о массовой драке между бойцами «Витязя» и чеченскими росгвардейцами 19.10.2021, 8:32

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иллюстрационное фото: afp

Новость вышла в топ «Яндекса».

Вечером 17 октября военный журналист "Комсомольской правды" Александр Коц сообщил в соцсетях о массовой драке с участием чеченских бойцов во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета. Новость тут же разошлась в СМИ и вышла в топ "Яндекса". В Росгвардии сообщение массовой драке опровергли, туманно намекнув на "эмоции" некоторых военнослужащих, пишет "Кавказ.Реалии".

Учитывая общую закрытость военного ведомства, достоверной информации по инциденту немного.

"Бойцы спецподразделения возмущены, как прошла последняя сдача на крап в учебном центре "Тамбукан" на Ставрополье. На главном марш-броске представители Чечни начали подвозить своих на машинах – чего напрягаться? Краповики от такой беспардонности слегка опешили, но делать вид, что ничего не происходит, не стали. Завязалась массовая драка, которую, судя по комментариям за кадром, разруливал лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк", – написал журналист Коц.

Он же опубликовал снятое очевидцем видео, на котором видна потасовка около 50 мужчин в форме. Они бегут по грунтовой дороге. К группе подъезжает черный внедорожник, выскочившие из которого мужчины вмешиваются в конфликт.

Грозный или "Тамбукан"?

11–15 октября в центре "Тамбукан" официально проходили квалификационные испытания на право ношения крапового берета, в которых участвовали 115 военнослужащих. Допущенные к финальным испытаниям бойцы совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности.

"На пути к заветной цели кандидаты преодолели затяжной подъем, штурм высоты, заминированный и условно зараженный участки, водную преграду, штурмовую полосу, выполнили упражнения по огневой и высотной подготовке, комплекс специальных упражнений и продемонстрировали навыки акробатики. К кульминации испытаний – спаррингу с другими кандидатами и инструкторами – дошли самые подготовленные и закаленные бойцы. Каждый из них показал на ринге не только отточенную технику рукопашного боя, но и невероятную силу воли. Данный этап испытаний покорился лишь тридцати восьми соискателям", – описывает экзамен на краповый берет официальный сайт Росгвардии.

16 октября на своей странице в "ВКонтакте" Рамзан Кадыров поздравил семерых чеченских спецназовцев с получением крапового берета. Среди них – командир ОМОН Росгвардии по Чечне Анзор Бисаев и командир группы быстрого реагирования СОБР "Терек" Сайди Лорсанкаев, бойцы моторизованного полка "Север" имени Ахмата Кадырова и батальона "Юг" Грозненского соединения Росгвардии.

Через несколько часов после первой публикации источник Александра Коца сообщил, что инцидент с дракой произошел не в ставропольском учебном центре, а в Грозном, куда для принятия экзамена приехали инструкторы.

"Это наши инструкторы с "Витязя" поехали в Грозный, в Грозном принимали [экзамен] у чеченцев. Они даже на марше загружали бойцов, вывозили вперед на "Урале", высаживали их, и те дальше бежали. Эти, наши, говорят: "Вы что, совсем, что ли, охренели?" Они их опять в "Урал" сажают, опять увезут километра за полтора и тупо высаживают. Отдыхать давали… Наши их давай снимать, все те в драку полетели. Там такое творилось. На "двухсотку" (вероятно, речь идет о внедорожниках Toyota Land Cruiser 200. – Прим. ред.) садили, увозили вперед. И пока здесь драка на "двухсотках", на "Мерседесах" туда, вперед увозят… Такого просто еще не было… Это смех над беретом, это просто смех. Издевательство. Именно в краповый берет плевок", – говорит на аудиозаписи один из бойцов спецназа.

Он уточняет, что всего было около 20 инструкторов и порядка 200 бойцов подразделений из Чечни. В ходе конфликта досталось и генералу Семиляку, на которого "наехали" и "послали".

"Семиляк сам увел типа (жаргонное выражение – неизвестного, подозрительного человека. – Прим. ред.), отвел в сторонку, когда все закончилось, поставил обратно в строй его. И все, дальше пошел. Семиляк чудил по-страшному. Чисто из-за политики, ну и из-за своего места печется, за бабки. Не знаю, что они там ему пообещали. Прогнулся жестко за них", – говорит автор другого аудиосообщения.

Также предполагаемые очевидцы сообщают, что якобы Кадыров пообещал каждому успешно прошедшему испытания по миллиону рублей. Активное участие в конфликте, по данным СМИ, принял бывший командир отряда СОБР "Терек", ныне курирующий силовой блок вице-премьер правительства Чечни Абузайд Висмурадов. На месте, говорится в аудиосообщениях, присутствовал и "племянник Кадырова". Вероятно, речь идет о командире учебно-тренировочного центра "Терека" Абдул-Кериме Кадырове – двоюродном брате главы Чечни по отцовской линии.

Бойцы снимают береты

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил "Известиям", что никакого конфликта не было, "это всего лишь эмоции, а победил, как всегда, сильнейший. С чем команду-победителя мы и поздравляем".

Любопытно, что одно из крупнейших российских госмедиа – РИА Новости – выпустило новость о драке под кричащим заголовком "Они наврали: шокирующая правда о драке спецназа с кавказцами из-за краповых беретов", но затем изменили его на более нейтральный. Изначальный заголовок остался в кэше.

Руководство Росгвардии действительно пыталось замять конфликт, на условиях анонимности рассказал соавтор проекта военных новостей с позывным "500-й".

"К нам лично обратились читатели, являющиеся бойцами нескольких подразделений Федеральной службы войск национальной гвардии. Вникнув в ситуацию и оценив произошедшее, мы приняли участие в освещении конфликта. Также мне стало известно, что руководство Росгвардии прикладывало усилия, чтобы замять скандал в сети, не говоря уже о конфликте внутри войск. Наутро после публикации я прочел более 250 сообщений от причастных к службе людей, и все они были солидарны с возмущенными бойцами", – говорит собеседник.

Собеседник подтверждает, что конфликт действительно был, о чем свидетельствуют и несколько опубликованных видеозаписей.

"Судить о подготовке поздравлений Росгвардии по Чечне я не могу, так как не являюсь объективным оценщиком, но если принимать во внимание подобные ситуации, то можно сказать о том, что подготовка ниже, чем по другим регионам. Контрольное упражнение по штурму здания было завалено, о чем свидетельствует видеозапись. Судья заявил о снятии участника, после чего налетела толпа и начала воздействовать на судейское решение. Остальные бойцы смеялись и закрывали лицо рукой, пока другая сторона радовалась такой победе", – говорит эксперт.

Он подчеркивает, что, судя по обратной связи, многие бойцы остро восприняли эту ситуацию. В сети появилась неофициальная информация о том, что бойцы 604-го Краснознаменного центра специального назначения "Витязь" с понедельника в знак протеста снимают краповые береты и переходят на уставные кепки.

Помимо попустительства при сдаче экзамена спецназовцев возмутило и то, что один из новых обладателей крапового берета из Чечни (по данным телеграм-канала "СКФО Telegraph", на видео Анзор Бисаев) проигнорировал заведенный ритуал и не встал на колено, хотя на это ему указали офицеры Росгвардии.

"Полагаю, что сейчас не нужно громких лозунгов и эмоций. Особенно в соцсетях. Нужно спокойно и детально во всем разобраться. Этим будут заниматься главные советы "Краповых беретов" войск и военнослужащих запаса, так и будет! По итогу дадим объективную оценку все произошедшему", – в разговоре с журналистом Коцем подчеркнул глава Ассоциации подразделений специального назначения "Братство краповых беретов "Витязь", член правления Союза ветеранов антитеррора Сергей Лысюк.

В видео, которое вышло на следующий день, 18 октября, на ютьюб-канале War Gonzo он заявил, что драки на испытаниях не было, и назвал "фейком" новость о том, что некоторые военнослужащие в знак протеста сняли береты.

"Сегодня утром на разводе все спецназовцы были в краповых беретах. Может быть, супостату и хочется, чтобы они сняли краповые береты, но этого никогда не будет", – заявил Лысюк.

Он также прокомментировал аудиозапись о заваленном штурме здания и сообщил, что "были большие вопросы по качеству выполнения упражнения", но сдающий вписался в норматив и "во время совершения марша был в первых рядах, поэтому решением комиссии ему было разрешено продолжать испытания".

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