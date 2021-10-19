Morgan Stanley: Маск может стать триллионером 19.10.2021, 20:01

Аналитики оценили перспективы SpaceX.

Ракеты Starship, которые разрабатывает компания SpaceX Илона Маска, могут изменить ожидания инвесторов от космической отрасли. На это в записке указал аналитик Morgan Stanley Адам Джонас, передает РБК.

«Развитие технологий способно изменить ожидания инвесторов в отношении космической отрасли. Как сказал один клиент: «говорить о космосе до Starship — все равно что говорить об интернете до Google», — отметил Джонас.

Starship — многоразовая ракета-носитель, которая предназначена для перевозки людей и грузов на околоземную орбиту, на Марс и Луну. Кроме того, она может доставлять спутники. SpaceX тестирует прототипы на заводе на юге Техаса, а также провела несколько испытательных полетов. Компания планирует в 2023 году организовать первый частный полет на Луну.

Аналитик считает, что SpaceX «бросает вызов любому предвзятому представлению» о возможностях ракет-носителей и вспомогательной инфраструктуры.

«Некоторые клиенты Morgan Stanley говорят, что если Маск станет первым триллионером, то не из-за Tesla. По мнению других клиентов, SpaceX может стать самой дорогой компанией в мире, а не только в космической отрасли», — добавил Джонас.

По данным Forbes на 19 октября, Илон Маск - самый богатый человек мира с состоянием в $222,1 млрд.

В начале октября оценка SpaceX превысила $100 млрд. Таким образом, она стала второй по стоимости частной компанией в мире. На первом месте — китайская ByteDance. В Morgan Stanley полагают, что большая часть оценки SpaceX основана на потенциальном доходе от сети спутников Starlink. Маск заявлял, что она может приносить до $30 млрд в год.

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