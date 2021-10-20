На 95-м году жизни умер Антон Фурс, один из руководителей антисталинской организации 3 20.10.2021, 10:06

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Антон Фурс

Фото: «Белсат»

В августе 2020-го он выходил в центр Постав с бело-красно-белым флагом.

Антон Фурс, один из организаторов «Союза белорусских патриотов» и узник ГУЛАГа, умер на 95 году жизни. Об этом в социальных сетях сообщил его сын.

Антон Фурс, как пишет zerkalo.io, родился в 1927 году на территории современного Миорского района.

После освобождения Беларуси Антон стал одним из организаторов Союза белорусских патриотов — нелегальной организации, действовавшей на территории Глубокского и Поставского районов.

Фурс являлся секретарем Глубокской группы. Участники СБП использовали белорусский язык и белорусскую национальную символику: герб «Погоня» и бело-красно-белый флаг. В 1946-м участники Союза принесли присягу на верность идеалам независимой Беларуси.

В 1947-м СПБ выдал провокатор из советских спецслужб. Фурс получил 25 лагерей. Находясь в ГУЛАГе (около Караганды), принимал участие в восстании узников лагеря.

В 1955-м Фурса досрочно освободили. Он вернулся в Беларусь, женился на Алесе Умпирович, также участнице СБП. Но затем они уехали на работу в Казахстан (в ту же Караганду), поскольку не могли найти ее в Беларуси.

Вернулись на родину в 1980-х, когда Фурс вышел на пенсию. В начале девяностых его реабилитировали за отсутствие состава преступления. В августе 2020-го он выходил в центр Постав с бело-красно-белым флагом.

Прощание с Антоном Фурсом состоится сегодня, 20 октября, на поставском кладбище около 14 часов.

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