В Москве из-за COVID-19 вводят «домашний режим» для пожилых людей 20.10.2021, 10:36

Меры затронут жителей российской столицы старше 60 лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новых ограничительных мерах в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, передает "Радио Свобода". Прежде всего, они касаются горожан старше 60 лет. По словам Собянина, из трех миллионов москвичей старшего возраста лишь чуть более трети прошли вакцинацию. При этом именно люди старше 60 лет составляют 60 процентов пациентов с COVID-19 в больницах, а среди умерших от последствий заболевания их доля достигает 86 процентов.

В связи с этим с 25 октября по 25 февраля 2022 года жители Москвы старше 60 лет и люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать "домашний режим" по месту постоянного жительства или на садовых участках. Разрешены прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе. Работающие граждане вправе оформить больничный.

От домашнего режима освобождаются те, кто в последние полгода переболел COVID-19 или прошел вакцинацию.

Мэрия Москвы также обязала работодателей перевести на дистанционный режим работы не менее 30 процентов от общего числа работников, а также всех работников старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями – кроме переболевших и вакцинированных. Это требование не затрагивает работников медицинских организаций, предприятий оборонного комплекса, "Росатома", "Роскосмоса" и ряда других стратегических отраслей.

Кроме того, главный санитарный врач Москвы обязал до 1 января 2022 года вакцинировать не менее 80 процентов от общего числа сотрудников сферы услуг. До 1 декабря необходимо привиться первым компонентом.

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. Регионам со сложной эпидемиологической ситуацией предлагается дать право введения нерабочих дней уже с ближайшей субботы, 23 октября. Окончательное решение сегодня примет президент Владимир Путин.

Эта мера должна помочь облегчить ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в России.

В течение последнего месяца число заражений COVID-19 в России выросло на 70 процентов, при этом практически каждый день фиксируется суточный максимум как новых случаев заболевания, так и умерших. Только за минувшие сутки в России, включая аннексированный Крым, умерли 1015 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией нового типа.

Российские власти объясняют такую статистику недостаточной вакцинацией. На сегодняшний день полную вакцинацию двумя дозами препарата прошли лишь 34 процента россиян.

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