Белорусские аграрии поставили рекорд по долгам 7 20.10.2021, 13:08

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Производство сельхозпродукции также сократилось.

В 2021 году низкий урожай обвалил выпуск в сельском хозяйстве. Долги флагманов аграрного сектора побили исторический максимум, пишет сайт banki24.by.

По итогам 9 месяцев 2021-го добавленная стоимость в сельском, лесном и рыбном хозяйстве упала на 6%. Это второй худший результат среди позиций, которые оперативно публикуют статорганы (после стройсектора).

Производство сельхозпродукции за 9 месяцев сократилось к 2020 году на 6,6%. При этом спад отдельно за сентябрь составил 13,7%.

Уменьшение выпуска в сельском хозяйстве связано с падением валового сбора растительных культур. На 1 октября сбор зерновых и зернобобовых без кукурузы в тоннах снизился к такой же дате в 2020-м на 19,7%, картофеля – на 28,4%, овощей открытого грунта – на 18,2%, сахарной свеклы – на 18%.

За 8 месяцев 2021-го средняя зарплата в растениеводстве выросла к 2020-му всего на 2,8%, в животноводстве – на 3,7%. Сравните: рост реальной зарплаты в целом по экономике составил 5,2%.

Известно, что аграрии занимают одно из последних мест в стране по размеру часовой зарплаты и одновременно трудятся больше остальных. То есть при низком росте средней зарплаты в отрасли отрыв от иных видов деятельности в экономике не сокращается.

За 8 месяцев по агросектору было уволено 63 тыс. работников, а принято на работу – 59 тыс. Таким образом, чистый отток кадров с флагманов отрасли составил около 4 тыс. человек.

Средняя рентабельность продаж по флагманам сельского хозяйства составила за 8 месяцев порядка 6,5%. Однако медианная рентабельность в отрасли существенно ниже. Это следует из распределения флагманов по уровню рентабельности: 26,4% компаний несли убытки с продаж (нерентабельны), а 34,5% имели рентабельность в пределах 0-5%.

Среди флагманов отрасли низок удельный вес высокодоходных бизнесов. Всего 3,9% компаний в 2021 году показали рентабельность продаж не менее 20% и лишь 0,6% – не ниже 30%.

На 1 сентября суммарные долги флагманов сельского хозяйства составили 16,3 млрд BYN и это максимальная сумма за всю историю замеров по текущей методике. Предыдущий рекорд продержался всего 2 месяца. С начала 2021 года размер совокупной задолженности в сельском хозяйстве вырос на 9,3%.

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