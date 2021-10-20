Премьер-министр Саксонии: Евросоюз должен решительно противостоять деспоту Лукашенко 2 20.10.2021, 16:19

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Михаэль Кречмер

В Германии обсуждают миграционный кризис, спровоцированный Минском.

Историк Александр Фридман, который проживает в Германии, в своем Telegram-канале пишет, что сегодня правительство Германии на своем заседании обсуждает миграционный кризис.:

— Газета Zeit сообщает, что основным докладчиком по этой теме будет министр внутренний дел Хорст Зеехофер (ХСС), который собирается предложить ввести жесткие экономические санкции для всех компаний (и прежде всего авиаперевозчиков), который вовлечены в «миграционный проект» белорусских властей.

Риторика немецких политиков становится тем временем все жестче. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС), который в свое время предлагал решить демографические проблемы этой федеральной земли за счет мигрантов из Украины и Беларуси, назвал Лукашенко в интервью каналу ZDF «деспотом», которому ЕС должен решительно противостоять.

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