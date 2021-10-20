Аналитик: У чиновников может лопнуть терпение 19 20.10.2021, 17:00

8,202

Разносы на фоне народных протестов — нонсенс.

Белорусский аналитик Петр Рудковский для «Салiдарнасцi» прокомментировал последнее совещание у Лукашенко:

— Особо хочу обратить внимание на то, что произошло во время совещания, когда Лукашенко начал кричать на министров (в том числе на главу МВД) за принятые антиковидные меры. Это, наверное, первый случай за последний год, когда Лукашенко устроил разнос чиновникам, по крайней мере, первый публичный.

После начала протестов он долгое время вел себя сдержанно по отношению к ним, часто сыпал комплименты и благодарности. И был прав: продолжать делать публичные разносы на фоне народных протестов – нонсенс.

В общем, в его ситуации было бы разумно окончательно завязать с публичными оскорблениями чиновников, особенно силовиков. Это не 90-е, когда он был действительно популярным лидером и мог, к радости народа, устраивать министрам жесткие разносы. Сейчас ситуация иная: люди этого не оценят, а у чиновников может лопнуть терпение.

Но, видимо, многолетние привычки берут свое. Желание почувствовать свою силу явно сильнее инстинкта самосохранения.