Красная линия для Кремля 1 Виталий Портников, «Крым. Реалии»

21.10.2021, 8:57

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Виталий Портников

Фото: facebook.com

Что будет означать вступление Украины в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь заявил о том, что вступление Украины в НАТО – это некая «красная линия» для Кремля, после которой в Москве будут принимать решения по защите национальной безопасности. Собственно, ничего нового в таких заявлениях нет. В Москве говорят о «красных линиях» и проблемах с национальной безопасностью буквально с первого дня расширения НАТО. Но все же ситуация с Украиной значительно отличается от ситуации с другими странами, которые хотели присоединиться к альянсу.

В этих странах общественный консенсус по отношению к НАТО был очевиден, вступление в Североатлантический союз поддерживало большинство жителей Польши, Чехии или Венгрии – а затем и балтийских стран. Исключением является разве что евроатлантическая интеграция Словакии, которая не смогла присоединиться к НАТО с «первого раза», так как большинство населения вначале высказалось против этого и поддержало присоединение только при повторном голосовании.

Украинское общественное мнение раньше было настроено по отношению к НАТО либо негативно, либо индифферентно. Большинство населения Украины до 2014 года выступало против вступления в Североатлантический альянс. Можно сказать, что в этом взгляды российского руководства и большинства жителей Украины в какой-то мере совпадали. Существовало скорее непонимание – а зачем к НАТО присоединились западные соседи Украины? Чего они опасаются? Зачем тратят деньги на армию – в самой Украине неизменной популярностью пользовались политики, обещавшие как раз сократить военные расходы. Да что там говорить! После победы на президентских выборах в Украине лидера пророссийской Партии регионов Виктора Януковича страна вообще заявила о своем внеблоковом статусе.

Да, Россия в 2014 году вторглась не в страну, которая собиралась в НАТО, не в страну, большинство населения которой хотело вступления Украины в Альянс. А как раз напала на страну, большинство населения которой такого вступления не очень-то и желало. На страну, заявившую о своем внеблоковом статусе – и в результате оставшуюся без части территории. Каково?

Украинцам был преподан наглядный урок – аннексия Крыма и нападение на Донбасс

Лучшего объяснения того, зачем западные соседи Украины вступали в НАТО, похоже, просто не существует. Украинцам был преподан наглядный урок – аннексия Крыма и нападение на Донбасс. Украина оказалась вынуждена защищать себя практически в одиночку – при этом и армия ее находилась не в лучшем состоянии. А западные партнеры, которые пришли бы на выручку, если бы Украина была в НАТО, говорили о своей озабоченности и вводили санкции. Вот вам и следствие украинского общественного неприятия интеграции в НАТО – отторгнутые территории и «похоронки» в руках матерей. При этом спустя семь лет конфликт не только не завершен, не просто продолжается, но может длиться десятилетиями.

Поэтому, уверен, не стоит Дмитрию Пескову и другим российским чиновникам утверждать, что вступление Украины в НАТО угрожает национальной безопасности России. Не угрожает, нет. Зато невступление Украины в НАТО, убежден, угрожает национальной безопасности Украины и самому ее сохранению как суверенного государства.

Прошедшие семь лет это явственно доказали.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»

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