Александр Невзоров: Все эти спецназы тихо шевелили своими усами из-под плинтуса 12 21.10.2021, 9:22

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Александр Невзоров

Такие люди разбегаются первыми.

Российский публицист Александр Невзоров рассказал о явных приметах дикой слабости власти.

– Россия себя позиционирует монстром, гигантом, силой. Но это же фейк, – рассуждает Александр Невзоров на «Эхе Москвы». – Массово издеваться над беззащитными – это не сила. Бить безоружных – это не сила. Сажать бесправных – это тоже не сила.

Озлобить, затравить, а потом карать за то, что огрызаются – это тоже не сила. Репрессировать и истреблять журналистику и прессу – это не сила. А режим только этим и занят.

Это истерика и трусость и бесконечная слабость.

Великие державы, скажу я тебе, они Навальных не боятся и роликов на YouTube тоже, как правило. Великие державы, опирающиеся на величие, на экономическую, на социальную мощь, на благополучие, на заинтересованность всего народа в вечности режима, они ничего не боятся.

Великие державы обманом не формируют парламенты из послушных слабоумных фриков. То есть мы видим, что на каждом шагу приметы дичайшей слабости и неуверенности. А 600 тысяч дуболомов Росгвардии, организации для избиения, а если потребуется, то и для расстрела народа – это тоже не примета силы, а примета страха и дикой неуверенности.

И вот это все количество тупых мордоворотов – тысячи генералов, легионы черносотенцев, дующих в одну дуду по кремлевской методичке пропагандонов – это все не сила. Все эти люди первыми разбегаются. Я же видел, как это все было в СССР и как это все происходило в развале СССР. КГБ было, армия была, все было. И все эти спецназы, они тихо шевелили своими героическими усами из-под плинтуса.

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