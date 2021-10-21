И ты, Реджеп… 1 Телеграм-канал «Серпом По»

21.10.2021, 11:17

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РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН

Прилетела из Стамбула новость.

«Русофоби-я-я-яя!» - гудит обычно низким пароходным гудком министр иностранных дел Лавров, когда слышит об обвинениях властей России от западных «партнёров» в шпионаже и убийствах.

Но вот – Турция. Конечно, страна НАТО, отношения властей России с ней сложные, но все же, как-то стремятся кремлевские с ней «дружить» (ракетные системы, атомные станции, газ).

Прилетела из Стамбула новость, что по обвинению в военном и политическом шпионаже, подготовке к нападению на чеченских оппозиционеров, арестовано шесть человек, среди них - четыре гражданина России.

Кому в мире интересно готовить покушения на оппонентов Кадырова? Что скажете, обитатели Смоленской площади? Главный внешний разведчик Нарышкин? Что это «провокация западных спецслужб»? Или будете молчать? Дескать, у всех бывает … Мы к этому отношения не имеем …

Может быть. Но ничего хорошего такие новости не добавляют к плохому образу России в мире. Как на западе, так и на востоке. По всей мировой многополярности.

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