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ЕСПЧ запретил России экстрадировать белоруса

  • 21.10.2021, 12:58
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ЕСПЧ запретил России экстрадировать белоруса
Вадим Дубойский

Вадим Дубойский находится в Белгороде.

Европейский суд по правам человека запретил России экстрадировать в Беларусь Вадима Дубойского. ЕСПЧ согласился с доводами защиты о возможности преследования и пыток в отношении брестчанина на родине, сообщают naviny.by.

По запросу белорусских властей Дубойский был задержан в России в апреле. Молодого человека заключили под стражу в СИЗО Белгорода.

В августе 2020 года в Бресте Вадима задержали и избили, но отпустили без протокола. Мужчина снял побои, после чего на него завели дело за массовые беспорядки. Осенью 2020 года он уехал в Россию.

Напомним, ранее ЕСПЧ запретил России выдавать Беларуси бойца Алексея Кудина, но российские власти проигнорировали это решение. Сейчас Кудина находится в белорусской тюрьме.

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