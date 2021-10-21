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Стали известны детали биографии оскандалившегося прокурора Столобцов

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  • 21.10.2021, 21:50
  • 20,312
Стали известны детали биографии оскандалившегося прокурора Столобцов

Сергей Грицук — племянник председателя Республиканской коллегии адвокатов.

Сергей Грицук — племянник председателя Республиканской коллегии адвокатов.

Как стало известно «Нашей Ниве», уволен с работы Сергей Грицук — прокурор Столбцовского района. Эту информацию подтвердили в прокуратуре района. Исчез Грицук и из расписания приема населения на сайте Генпрокуратуры.

«Грицук потерял должность из-за того, что недавно, после одного из ресторанных банкетов, отказался платить по счету, неприятно поразившись итоговыми цифрами, — рассказывают собеседники «Нашей Нивы». — В итоге получился скандал с вызовом милиции, который Грицук попытался решить, достав удостоверение».

Начальство методы Грицука не оценило — больше он не работает. Новый прокурор еще не назначен.

О самом Грицуке особой информации в открытом доступе нет. Известно, что ранее он работал в Смолевичской прокуратуре.

Как стало известно «Нашей Ниве» после выхода публикации, Сергей Грицук — племянник председателя Республиканской коллегии адвокатов и члена Совета Республики Виктора Чайчица. Мать Грицука и Чайчиц — родные брат и сестра.

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