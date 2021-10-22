Япония отправила истребители на перехват российского и китайского вертолетов 22.10.2021, 10:44

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иллюстрационное фото

Провокация была совершена с палуб военных кораблей.

Истребители военно-воздушных сил самообороны Японии поднимались по тревоге из-за полетов российского и китайского вертолетов с палуб военных кораблей, об этом на пресс-конференции в Токио заявил заместитель генсека правительства страны Ёсихико Исидзаки, передает ria.ru.

Полеты, как утверждают в Токио, проходили в 50-100 километрах от японского острова Сумису (остров Смита) после того, как по одному кораблю ВМФ России и ВМС Китая прошли через Сангарский пролив, а еще по пять российских и китайских кораблей приблизились к восточной стороне острова Хонсю.

"Вчера, 21 октября, (корабли) прошли между островами Сумису (Смита) и Торисима архипелага Идзу. А затем в районе 50-100 километров к юго-западу от острова Сумису (остров Смита) с одного из китайских кораблей и с российского корабля поднялись по одному вертолету", - сообщил Исидзаки.

В ответ в воздух были подняты японские истребители. Представитель правительства добавил, что Токио "с большим вниманием следит за действиями китайских и российских военных кораблей вблизи своей территории и принимает все меры безопасности вокруг нашего морского и воздушного пространства. Я воздержусь от ответа о целях прохода китайских и российских судов".

В Японском море с 14 по 18 октября проходили российско-китайские военно-морские учения "Морское взаимодействие — 2021". Во время маневров корабли двух стран отработали совместное тактическое маневрирование, противоминное обеспечение отрядов, провели артиллерийские стрельбы и осуществили поиск и блокирование подводной лодки условного противника.

Ранее Министерство обороны Японии заявило, что проход кораблей ВМФ России и ВМС Китая полностью соответствовал международным нормам. Нарушений водных границ не зафиксировано.

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