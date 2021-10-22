Оператор, которую застрелил во время съемок актер Болдуин, оказалась украинкой 1 22.10.2021, 12:02

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Ее звали Галина Гатчинс.

Знаменитый голливудский актер 63-летний Алек Болдуин застрелил оператора-украинку во время съемок фильма "Ржавчина" в Нью-Мексико (США). Предварительно известно, что реквизитная винтовка оказалась заряженной, сообщает "РБК-Украина".

42-летнюю украинку, которая работала на съемках вестерна оператором-постановщиком, звали Галина Гатчинс. Женщина - уроженка Украины.

По информации издания Deadline, Галину срочно доставили на вертолете в больницу, но она умерла.

Кроме того был ранен 48-летний режиссер картины Джоуэл Соуз. Он был также госпитализирован каретой скорой помощи с ранением в плечо.

Что произошло во время съемок

"Детективы расследуют, как использовалось огнестрельное оружие и тип снаряда был выпущен. По этому инциденту ведется активное расследование", - рассказали правоохранители.

Известно, что Алек Болдуин - исполнитель главной роли в картине - взвел курок винтовки и произвел несколько выстрелоов во время репетиции. Оружие должно было быть заряжено холостыми, но в нем оказались боевые патроны.

Галина получила ранение в живот и умерла во время экстренной операции на желудке.

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