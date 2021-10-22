Как глава Кремля рушит пропаганду ГРУ 1 Telegram-канал «Сито Сократа»

22.10.2021, 12:19

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фото: ТАСС

Поздний путинизм устами своего творца подводит итоги.

Очередное выступление какого-то потухшего «обнуленца» в клубе «Валдай» прошло в антураже признания бытия россиян в эпохе несбывшихся ожиданий. Команда кремлевских идеологов, хочет нарядить режим, находящийся в смысловых конвульсиях некой новой доктриной.

В путинские времена с помощью давления силовиков и массированной обработки умов пропагандой достигнута ситуация высочайшей атомизации. Как признает сам Путин: «Своя рубашка ближе к телу», - новая норма для жизни рядовых россиян. Какой-то общности не наблюдается, доминирует серая толпа, тотальная усредненность и политический примитивизм. Название всему этому все же нашлось – «умеренный консерватизм». Это существование в безвременье, когда не нужны ни догматики, ни прогрессисты, т.е. самое удобное положение с точки зрения кремлёвцев для российского народа стоять в положении раскорякой. Не приставать ни к каким берегам, а просто плыть, куда несет течение реки времени. Так ведь и спросу нет ни за что…

«Кремлевский волк», чтобы скрыть свою личину, затеял большой социальный эксперимент образца сталинского СССР. Это репрессии несогласных и закручивание гаек, раскулачивание думающего «среднего класса», сопряженное с обеспечением массового молчания с помощью подкупа мелкими подачками широких масс, особенно маргинальных слоев общества. По мнению Путина в России нет угрозы свободе слова, так нет такого понятия, как «свобода выражения своих мыслей».

Хотя в привычном путинском пустословии все же вычленяются нотки раздражения. Путинская речь в клубе «Валдай» указывает, что он все больше дистанцируется от команды ГРУ и Шойгу, ведь перечисляя свои достижения на президентском посту, Путин не внес чудо-вакцину «Спутник V» от ГРУшного центра имени Гамалеи в число побед. Действительно по прошествии более чем года после старта вакцинации в России зашкаливает смертность от коронавируса, и в статистику попадают даже дети.

Как-то асинхронно с потоком официальной пропаганды звучат его слова о том, что вакцинация – дело добровольное. Путин выступил против обязательной вакцинации отCOVID-19. По его мнению, люди могут обойти навязанные им решения и покупать справки, т.е «проскакивать между бюрократическими капельками». «Прививка от COVID-19 не внесена в общенациональный календарь, который делает вакцинацию обязательной», - резюмирует Путин.

Путин нанес мощный удар по всей команде разработчиков «Спутника V», которые обещали стране глобальное вакцинное доминирование, а на практике не смогли даже «глубинный народ» оградить от заразы. Он видит одной и причин провала тотальную неэффективность пропаганды. Это не удивительно, ведь в последние дни нерусские элементы, засевшие в российской официальной пропаганде и раскормившиеся на харчах ГРУ, вносят расколы в российское общество и хаотизируют его.

Сначала главред «Говорит Москва», лицо армянской национальности Роман Бабаян призвал к жестокости против невакцинированных россиян. По его мнению их «пора давить». Потом еще одна черноротая из горной республики Симоньян, распиливающая миллиарды рублей на RT, оскорбила 70% россиян, которые не вкололи «Спутник» и потому они «идиоты». Это лоснящееся от жира ненормальное недоразумение культивирует раскол российского общества, хуже, чем ограничение прав цветных в ЮАР во времена апартеида. «Это вы, несознательные сознательные антипрививочники, - прямая угроза здоровью и жизни моих, своих и остальных детей. Задыхайтесь сами на ИВЛ, ползайте с сатурацией семьдесят по коридорам битком набитых больниц - это на здоровье…», - пишет заботливая носительница «русского мира». Вряд ли Путин оценит, как содержанцы ГРУ плюют на его мнение, очень вряд ли.

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