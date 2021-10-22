В НАТО жестко ответили на истерики Кремля о будущем членстве Украины 8 22.10.2021, 18:33

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Каждое независимое и суверенное государство имеет право выбирать свое собственное будущее.

Российская Федерация не имеет оснований быть обеспокоенной из-за будущего членства Украины в Организации Североатлантического договора (НАТО). Как передает «Униан», об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе по итогам двухдневного заседания министров обороны стран-членов Альянса.

В частности, Столтеберга попросили прокомментировать реакцию президента РФ Путина на недавний визит министра обороны США Ллойда Остина в Украину, и в частности, что, по мнению российского лидера, членство Украины в Альянсе будет угрозой для России.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что не надо беспокоиться из-за таких заявлений Путина.

"Нет, частично потому, что НАТО - это оборонный альянс, и частично потому, что решение о том, когда Украина будет готова присоединиться к Альянсу, зависит от Украины и 30 стран-членов НАТО. Ни одна другая страна не имеет какого-либо права вмешиваться и не имеет права говорить об этом процессе, поскольку Украина - это суверенная, независимая страна", - подчеркнул Столтенберг.

Он подчеркнул, что Украина как независимая и суверенная страна имеет право самостоятельно выбирать свой собственный путь, и именно от Украины зависит решение о желании приобрести членство в Альянсе, а также от 30 стран-членов зависит, когда Украина будет готова и соответствовать критериям и стандартам НАТО.

Столтенберг добавил, что расширение НАТО в последние десятилетия способствовало миру и стабильности во всей Европе. "И по этой причине не существует оснований, чтобы Россия была обеспокоенной или имела какое-либо право в попытке ветировать или остановить любую суверенную страну от вступления в Альянс", - подчеркнул Столтенберг.

Курс Украины в НАТО и реакция России

B коммюнике по итогам предыдущего саммита Альянса в Брюсселе 14 июня 2021 года отмечалось, что Украина станет членом НАТО с помощью реализации Плана действий по членству.

Президент США Джо Байден заявлял, что оккупация Россией части украинских территорий не влияет на вступление в НАТО, но Украина должна очиститься от коррупции. Он подчеркивал, что Украина должна соответствовать определенным критериям, чтобы получить ПДЧ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО в 2022 году предоставить Украине ПДЧ.

18 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал французским журналистам, что "вступление Украины в НАТО стало бы худшим сценарием". "Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может заставить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности", - заявил Песков.

В ответ Кулеба заявил, что Киев не интересует мнение Российской Федерации относительно вступления Украины в НАТО.

Страны НАТО на саммите в Мадриде в 2022 году подтвердят решение о будущем членстве Украины.

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