Как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Беларуси 5 23.10.2021, 9:44

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За него просят 3,3 миллиона долларов.

В Минске продается коттедж за 3,3 миллиона долларов. Находится он в квартале элитной застройки за Национальной библиотекой и, похоже, это на сегодня самый дорогой продающийся частный дом в стране, пишет realt.by.

Наш интерес подогревается еще и тем, что он позиционируется как «дом «для «гурманов» недвижимости». Посмотрим, что из себя представляет этот дом.

Дом построен по индивидуальному проекту и «сочетает в себе воздушность и функциональность конструкций из экологически чистых натуральных материалов».

В описании так же сообщается, что в нем «использованы энергосберегающие технологии, оборудование и материалы», а дизайн интерьера — «лаконичный и изысканный». Для удобства перемещения по дому, дизайнеры позаботились о создании «беспороговой» среды. В здании постоянно поддерживается комфортный уровень влажности воздуха.

Общая площадь коттеджа — 524,3 «квадратов», из них жилая — 235,6.

В доме три спальни, пять гардеробных и четыре санузла. Есть кабинет. А еще кухня на 30 м², гостиная на 100 «квадратов» с камином посередине (дровяной камин JC Bordelet Eva).

Кроме того, в доме есть своя СПА-зона с бассейном и баней на дровах. Бассейн оснащен системой подачи воды, создающей эффект течения реки, что позволяет плавать в нем на длинные дистанции, при этом из воды открывается вид на лужайку за большим окном.

Помещение бани отделано древесиной магнолии и кедра. В зоне отдыха установлена финская печь TULIKIVI для барбекю.

В доме никто не проживал, он продается со всей мебелью, оборудованием и техникой.

Находится самый дорогой дом в закрытом жилом комплексе из 14 коттеджей, в районе за Национальной библиотекой.

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