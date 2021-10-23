СМИ: Самый разыскиваемый мошенник мира мог получить формулу «Новичка» от австрийского дипломата 23.10.2021, 11:04

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Марсалек хвастался перед лондонскими финансистами секретными документами об отравлении Скрипалей.

Один из бывших руководителей платежной системы Wirecard Ян Марсалек, который, по данным СМИ, может скрываться от германского правосудия в России и которого называют , получил от бывшего высокопоставленного австрийского чиновника секретные документы об использовании российскими агентами химического оружия на территории Великобритании, включая формулу отравляющего вещества "Новичок". Об этом сообщает австрийская пресса со ссылкой на свои источники, передает svoboda.org.

По данным издания Kurier и австрийского общественного телевидения, документы Марсалеку мог передать бывший генеральный секретарь МИД Австрии Йоханнес Петерлик. В последнее время он занимал должность посла в Индонезии, однако в середине октября был отстранен от должности. Официально не сообщалось о том, что против него возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, прокуратура Вены ведет расследование о злоупотреблении служебным положением и нарушении служебной тайны.

О том, что Марсалек в 2018 году "хвастался" перед лондонскими финансистами секретными документами об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери, содержащими помимо прочего формулу "Новичка", писала еще летом 2020 года Financial Times. Утверждается, что речь шла о документе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), переданном в МИД Австрии после отравления Скрипалей, в котором британские власти обвиняют агентов российской военной разведки (ГРУ).

Марсалек в 2020 году после раскрытия аферы в Wirecard, связанной с хищением почти 2 миллиардов евро, бежал - предположительно, в Россию. Его местонахождение не известно, российские власти не подтверждают и не отрицают, что он находится в стране.

Появились подозрения о том, что Марсалек сотрудничал с российскими спецслужбами. Среди основных контактов Марсалека был также Андрей Чупрыгин, которого он сам называл "полковником". По данным центра "Досье", Чупрыгин неоднократно летал с Марсалеком в страны Ближнего Востока под прикрытием развития бизнеса. На самом же деле, как утверждается, Марсалек занимался созданием и финансированием частных военных компаний.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены "Новичком" в марте 2018 года. Они выжили после покушения. Российские власти отрицают свою причастность к их отравлению.

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