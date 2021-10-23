Ученые узнали о «звездных войнах» внутри древней цивилизации майя 23.10.2021, 11:57

Этому помогла расшифровка древней надписи.

В то время, когда существовала древняя цивилизация майя, в ней присутствовало много разных политических образований. Все они соперничали между собой и данный процесс получил название «звездные войны». Ученые установили, какие именно периоды соперничества считаются наиболее интенсивными.

Об этом сообщает HeritageDaily (перевод — planetanovosti.com).

Специалисты тщательно изучили иероглифы майя, которые были созданы в период с 300 по 900 года до нашей эры. Данные результаты использовались для того, чтобы установить четыре разных примера символов, которые могут говорить о конфликтах.

Расшифровка древней надписи

Chucʼah подразумевает захват, а Hubi – это разрушение. Ch’ak считается обезглавливание, EK’ – «звездную войну». Большинство информации о возможных конфликтах экспертам удалось узнать за счет изображений, которые были обнаружены на памятниках из камня и лепных фасадах. Стоит отметить, что испанцы сожгли огромное количество кодексов майя. Также было уничтожено практически 5 тысяч рисунков. На сегодняшний день сохранилось три книги с иероглифами майя и несколько фрагментов четвертой.

Внутри цивилизации войны были достаточно частым явлением и применялись для того, чтобы установить определенный политический контроль, захватить власть и доступные ресурсы. Иногда конфликты превращались в самые настоящие «звездные войны». Это могло спровоцировать целое падение династии или же одно государство получало возможность управлять другим.

На Тортугеро был обнаружен памятник, который предположительно был возведен в 669 году до нашей эры. На нем присутствует надпись, в которой детально описывается противостояние внутри цивилизации. Ученые отмечают, что «звездные войны» носили сезонный характер и большинстве случаев происходили с ноября по январь. Во время посева зерна или сбора урожая такие события случались крайне редко.

Ранее мы писали, что археологи выяснили, зачем майя построили пирамиду в Сальвадоре. Ученым удалось выяснить, с какой именно целью древняя цивилизация майя построила пирамиду огромного размера на том месте, где сегодня находится Сальвадор. Специалисты отмечают, что активное строительство началась через несколько лет после того, как произошло достаточно сильное извержение вулкана Илопанго.

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