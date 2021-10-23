В Швеции с помощью ткани спасли от таяния ледник 1 23.10.2021, 14:59

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Впервые подобную технологию начали применять в Италии.

Шведам удалось предотвратить летнее таяние ледника Хелагс с помощью специальной брезентовой ткани. Без нее ледник за теплое время года мог потерять 3 метра своей высоты, пишет «Европульс».

Такая ткань отражает солнечный свет, работает как термос и таким образом сохраняет как можно больше снега и льда под собой.

Прямо на леднике полоски ткани плотно скрепили по форме поверхности и утяжелили с помощью мешочков с песком. Процесс занял 6 недель. На зиму покрытие снимут, демонтаж тоже займет полтора месяца.

Швеция – не первая страна, где пытаются спасти ледники с помощью ткани. Впервые подобную технологию начали применять в Италии. Там защитники природы с 2008 года накрывают огромным брезентом ледник Презена в Альпах.

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