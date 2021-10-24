Названы продукты, в которых содержится больше всего йода 2 24.10.2021, 12:38

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Они помогут щитовидке оставаться здоровой.

Йод очень важен для нормальной жизнедеятельности. Однако организм не может вырабатывать его самостоятельно, а это значит, что вы должны получать этот элемент из своего рациона, пишет healthinfo.ua.

Щитовидная железа нуждается в нём для выработки гормонов, необходимых для регуляции метаболизма, роста и развития организма, работы мозга и поддержания стабильной температуры тела.

Рекомендуемая суточная доза йода для большинства взрослых составляет 150 мкг в день. Беременным или кормящим женщинам нужно ещё больше — 220 мкг.

Дефицит йода же приводит к набуханию щитовидной железы (так называемому зобу), гипотиреозу, постоянной усталости, нарушениям функций сердечно‑сосудистой системы и мозга, выкидышам у беременных и депрессии. Разбираемся, какие продукты стоит употреблять в пищу, чтобы этого избежать.

В каких продуктах содержится больше всего йода

1. Комбу

Комбу — это бурые морские водоросли, которые можно купить в сушёном виде или в форме мелкого порошка. Они часто используются в японской кухне, например в традиционном бульоне под названием даси.

Водоросли вообще богаты йодом, а комбу — в особенности. Согласно исследованиям, в 100 г комбу содержится до 298,4 мг йода. И это превышает рекомендованную суточную норму (150 мкг) в 1 989 раз!

2. Вакаме

Вакаме, она же ундария перистая, или миёк, — ещё один вид бурых водорослей, слегка сладковатый на вкус. Японцы готовят с ними мисо — традиционную забродившую пасту из бобов, риса и пшеницы.

Среднее количество йода в 100 г вакаме составляет 6,6 мг — это в 44 раза больше рекомендуемой суточной дозы. Однако содержание этого элемента зависит от того, где водоросли были выращены. Так, вакаме из Азии содержат больше йода, чем водоросли из Австралии и Новой Зеландии.

3. Нори

Нори — разновидность красных водорослей. Их обычно используют в суши‑роллах. Но, в отличие от бурых водорослей, в нори гораздо меньше йода: в 100 г содержится

от 1,6 до 4,3 мг этого элемента. Однако это всё равно почти в 29 раз больше суточной нормы.

4. Треска

Треска содержит относительно мало калорий, но зато в ней имеется большое количество разных минералов и питательных веществ, в том числе и йода. И больше всего его в нежирной рыбе.

Так, 100 г трески содержат приблизительно 170 мкг йода, или 113% от рекомендуемой суточной нормы. Количество элемента в рыбе может незначительно варьироваться: в той рыбе, что выловлена в дикой природе, йода немного больше, чем в той, что выращена на ферме.

5. Молоко

Для большинства людей, не увлекающихся морепродуктами, молоко — основной источник йода. Правда, его количество в этом напитке зависит от рациона скота. В среднем, 100 г молока содержат от 44 до 84 мкг йода, то есть 30–56% от рекомендуемого суточного количества.

6. Йогурт

Йодом вас может насыщать не только молоко, но и продукты из него. Например, 100 г простого йогурта содержат 37,5 мкг йода, то есть примерно 25% от рекомендуемой суточной нормы.

7. Творог

Творог тоже хороший источник йода. 100 г этого продукта содержат 26 мкг йода, а это примерно 17% от рекомендуемой суточной нормы. Вдобавок творог обладает антиоксидантными свойствами и он достаточно питателен: эксперименты показывают, что миска творога с утра насыщает не хуже, чем порция омлета.

8. Сыр

Почти все виды сыра довольно богаты йодом, но больше всего его в чеддере и моцарелле. Так, 100 г чеддера содержат около 40 мкг йода, то есть 27% от суточной нормы.

9. Йодированная соль

В 100 г йодированной соли содержится примерно 4 733 мкг йода. Однако в день рекомендуется употреблять не больше одной чайной ложки (2 300 мг) этого продукта — в ней содержится 109 мкг йода, или 73% от суточной нормы.

Однако соль также содержит натрий, а он не очень‑то полезен. Впрочем, как показывают исследования, она вряд ли вам повредит, если вы не страдаете повышенным

давлением.

10. Креветки

Креветки — низкокалорийный, богатый белком морепродукт, который также служит хорошим источником йода. В 100 г креветок содержится около 41 мкг этого элемента — то есть 27% от рекомендуемой суточной дозы. Кроме того, в них также присутствуют такие питательные вещества, как витамин B12, селен и фосфор, которые необходимы для правильной работы щитовидной железы и мозга.

11. Тунец

В тунце мало калорий, зато много йода, белка, калия, железа и витаминов группы В. Кроме того, в этой рыбе много жирных кислот омега‑3, которые могут снизить риск сердечных заболеваний.

Поскольку тунец — жирная рыба, йода в нём меньше, чем в той же треске. Но всё равно стограммовая порция этой рыбы содержит 20 мкг йода — а это 13% от рекомендуемого суточного количества.

12. Яйца

Одно яйцо содержит всего около 100 калорий, но при этом богато белком, полезными жирами, витаминами и минералами, в том числе и йодом. Правда, большая часть этих веществ находится в желтках. Содержание йода зависит от рациона кур, но в среднем в одном яйце имеется

24 мкг этого элемента, или 16% от суточной нормы.

13. Картофель

Этот овощ — неплохой источник йода. Так, одна запечённая картофелина весом 100 г обеспечит вас 60 мкг этого элемента. А это значит, что для получения суточной нормы достаточно съесть 3–4 картошки. Правда, есть следует именно печёный овощ, причём с кожицей, потому что именно в ней содержится большая часть питательных веществ.

Имейте ввиду: превышение рекомендованной дозы йода может привести к дисфункции щитовидной железы у некоторых чересчур восприимчивых людей, так что проконсультируйтесь с врачом, прежде чем поедать водоросли пачками.

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