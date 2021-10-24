Скрепыши Сергей Мостовщиков, «Новая газета»

24.10.2021, 14:41

Сергей Мостовщиков

Размышление о судьбах России в период пандемии и колдовства.

Многое случилось в последнее время. Прежде всего (и это, конечно, следует признать не трагедией, а откровением, которое нам дано прямо при жизни, что, впрочем, не исключает мысли о том, что настоящее откровение — и есть трагедия) появился новый творец мира. Им оказался не философ, пророк, гений или святой.

Не оружие, ископаемое, деньги и суперкомпьютеры сумели изменить сложившийся порядок вещей, политику государств и сознание людей. Существом мира оказалась какая-то примитивная хрень, полностью лишенная каких-либо намерений.

Именно она обрушила иммунитет всего человечества, изменила картину личного пространства, наработанную веками так называемых эволюции и прогресса, заставила всех нас потерять базовые ощущения мира — его запах и вкус. Она нарушила память и координацию движений в известном нам пространстве. Нечто невидимое заставило нас задыхаться от неспособности осмыслить то, что лишено какой-либо мысли. Имя творца нового мира — коронавирус, и это он сегодня созидает реальность, которой мы еще не знаем, а многие так и не узнают никогда.

Страшно интересно, что Россия первой в изменяющемся мире сумела найти для себя точное и ясное определение образа своего смутного будущего. Это будущее называется Смерть.

Феноменальная история с мгновенным изобретением вакцины от Смерти и осмысленным нежеланием ею пользоваться вывело на историческую сцену мира совершенно новый характер, нового героя, отличного от прежних классических образцов отечественной драматургии. Русская Смерть оказалась носителем лучших, исконных, невостребованных современной историей свойств вечно лишнего Русского Человека.

Русская Смерть мудра, поскольку вникает во все мелочи, но в итоге всегда создает цельную и совершенную картину. Она милосердна, поскольку иногда может и подождать. Она изобретательна настолько, что часто может быть непредсказуемой. Она трудолюбива — ведь это она одна не знает ни праздников, ни отпусков, ни выходных. Она гостеприимна и всегда готова принять вас в любом месте, где только пожелает душа. Русская Смерть честна и демократична, поскольку понятна и подходит каждому, в отличие, скажем, от партии «Яблоко». Да и где, в конце концов, русский человек самовыражается лучше всего, обретает долгожданный покой, любовь и уважение — только на кладбище и только после со встречи со Смертью.

Русская Смерть священна, и именно поэтому пугание русских людей Смертью оказалось настоящим политическим и экономическим провалом, фатальным просчетом традиционной системы насилия над личностью и обесчеловечивания реальности. Только Смерть, неподкупный и непобедимый герой России, творит сейчас ее историю. И только поэтому простым русским людям есть чем заняться, кроме нее. У всех есть дела поважнее Смерти, пока кругом дебилы, предатели и враги, Петров — скотина, Замошкина украла миллиард, Любищев сидит, а денег не хватает Димке на портки и учителя танцев.

Еще одно открытие последнего времени — Абстрактный Гражданин, лишенный Россией имени, фамилии, физического и юридического лица. Они у него определенно были раньше, еще недавно, при советской власти, когда он был вечно недовольной чем-то бабушкой на лавке у подъезда. Однако интернет, свободная конвертация валют, супермаркеты, фитнес и достижения фармакологии сделали из бабушки модного, здорового, процветающего мужчину, которого не берут даже боевые отравляющие вещества. Имени этому цивилизационному феномену в Отечестве так и не нашли в силу вечного крестьянского тугодумия и из-за опасности прогресса, под который, как под паровоз на станции Обираловка, вечно ложатся все искренне любящие жизнь создания России. К тому же собянинская реновация, плитка, культурные кластеры и платные парковочные пространства отняли у бабушки и лавку, и подъезд. Ей просто больше негде сидеть, кроме как в колонии во Владимирской области как склонной к побегу и экстремизму.

Следующий феномен недавнего времени — государственный шаманизм. На наших глазах возникли официальные колдовские ритуалы, быстро ставшие единственным средством управления страной, стремящейся к Смерти и населенной одним лишь Абстрактным Гражданином. Домашний режим — вот самое гениальное по своей точности определение сути нашего государства, придуманное самими же его властями. Место Законов при Домашнем Режиме довольно быстро заняли Проклятия, накладываемые за Кремлевской стеной посредством цыганских ритуалов с помощью ветки, преломившейся при ударе молнии, куриной лапки и крови крыс. Главное отличие Проклятия от Закона, как известно, состоит только лишь в том, что закон прекращает действия, а Проклятие, напротив, вызывает их.

Все вокруг внезапно превращается в тыквы и жаб, которые перестают говорить на языке людей и вынуждены объясняться только животно-растительной абракадаброй, порождением мира потусторонних сущностей и страстей: ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Мир политических и экономических суеверий довольно быстро заселился мистическими сущностями, получившими дар пророческого человеческого слова. Саратовский почтальон, отменяющий Нобелевские премии. Московская маникюрша, запрещающая страны и континенты. Маменькин сынок, призывающий к войне. Сделанная из дерева кукла, карающая и уничтожающая мысли людей. Но все же

главное порождение нынешнего времени — это маленькие резиновые существа со смешной головой в виде пиццы, привидения или собачки, ремешком вместо тела и дырочкой внизу этого ремешка.

Каждое такое существо имеет собственное имя в отличие от берлинских пациентов, фигурантов дел и лиц, выполняющих функции. Существ зовут Вервольфыч, Пепероныш, Напугыш, Викингыш или, например, Хлюпик. С их помощью можно закрепить связку проводов, пяток карандашей или другой бытовой мелочи, то есть добиться от современности красоты, пользы и разнообразия. Именно поэтому существа представляют в России феномен, которого она так добивается, ради которого губит своих дочерей и сыновей и на котором все еще стоит. Они называются Скрепыши. Их появление интернет уже называет главным событием уходящего года.

Скрепышей выдают за покупки во всероссийской сети супермаркетов «Магнит». Принцип несложный: чем больше потратите, тем больше получите Скрепышей. Торопитесь, пока все это окончательно не подорожало.

Сергей Мостовщиков, «Новая газета»

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