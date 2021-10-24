Экономисты: Проект «крепкий белорусский рубль» трещит по швам 24.10.2021, 14:48

Такой инфляции в стране не было уже давно.

«Инфляция выше 10%, последний раз такое мы видели в 2016-ом. А могло быть и хуже», – пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Национальный банк и Белстат отчитались о том, что сейчас происходит с инфляцией. В сентябре она пробила психологический барьер в 10% и разогналась ровно в два раза выше 5%-го порога, который Национальный банк ставил перед собой ориентиром на этот год.

Последний раз инфляцию такого масштаба мы наблюдали в Беларуси в декабре 2016 года (10,6%) но уже в первом квартале 2017 года она серьезно упала и последующие годы колебалась от 4,1 до 6% что, конечно, значительно укрепило доверие людей к национальной валюте.

Они понесли деньги в банки, стали все больше хранить их на счетах в белорусских рублях. Начали активнее выпускать даже долгосрочные ценные бумаги в белорусских рублях, и эту практику хотели сделать распространенной.

Идеи дедолларизации не звучали уже как издевка. В общем, политика Нацбанка себя за это время полностью оправдала.

Все изменилось в прошлом году, когда на экономический кризис наложился кризис политический, и многие решения в правительстве стали приниматься не из соображений логики и здравого смысла, а в угоду текущим, порой откровенно пропагандистским целям.

К сожалению, проект «крепкий белорусский рубль» трещит по швам, ведь мы в очередной раз возвращаемся к периоду нестабильной экономики, не смотря на, казалось бы, благоприятные валютные курсы.

Белстат раскладывает индекс потребительских цен на продовольственные, непродовольственные товары и на услуги. И мы четко видим, что услуги растут не так быстро, как непродовольственные товары, а больше всего поднялись цены на продовольствие.

Важно иметь ввиду, что есть цены регулируемые и нерегулируемые, свободные. Свободные цены больше всего выросли на майонез (26,7%), масло и жиры (20,7%), яйца куриные (18,1%). Если вы не купили в 2020-ом ковер, то сильно прогадали — в этом году цены на них выросли на 19,6%.

В части регулируемых цен в топе лекарства (с начала года они выросли на 21,1%), топливо (17,7%), городской транспорт (15,8%) и табачная продукция (12,3%).

Получается, что в первую очередь среди регулируемых цен выросли те, которые относятся к товарам или услугам, от которых белорусы и отказаться просто так не могут и приобретают часто. Возможно поэтому у многих возникло ощущение, что общий рост цен оказался значительно выше, чем озвученные Нацбанком 10%.

Стоит отметить, что на самом деле инфляция могла быть еще выше. Можно вспомнить, как недавно цены на свои услуги собирались повышать мобильные операторы, сначала об этом объявили в А1, потом в МТС. Но в какой-то момент неожиданно они все сдали назад.

Судя по всему, операторы отказались от своей затеи после того, как им мягко, но настойчиво «посоветовали» не нагнетать, понимая, что повышение цен однозначно разгонит инфляцию еще быстрее. В итоге, на нынешний момент, услуги связи подорожали всего на 4%.

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