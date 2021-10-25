Как белорус может съездить за границу и там привиться «иностранной» вакциной? 1 25.10.2021, 11:59

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Узнали в турфирме.

Недавно несколько турфирм предложили «прививочные туры» для белорусов. Можно поехать, привиться одобренным в Европе препаратом и ездить по разным странам. «Кур'ер» узнал, а есть ли такая возможность у случчан, солигорчан и жителей других регионов.

Важный нюанс

По поводу «туров за прививками» проконсультировала Анна Кленовская, директор туристической компании «Феерия Тур» из Солигорска.

«Нет такого понятия «тур с целью вакцинации», — объяснила Анна Вячеславовна. — У нас есть просто понятие «тур». А турист, если хочет, может сделать себе прививку.

Ни один оператор не будет отвечать за вашу вакцинацию. Сопровождающий может рассказать, где неподалёку можно сделать прививку, но человек уже сам идёт и делает, под свою ответственность".

Эксперт сомневается, что широкому кругу людей в нашем регионе вообще будет интересно ездить за границу только для того, чтобы сделать прививку. Тем более, что вакцинация проходит в два этапа. То есть человеку нужно покупать два экскурсионных тура и ещё подгадывать по времени, чтобы успеть на вторую прививку.

«Может быть, это актуально в приграничных городах, — предполагает представитель турфирмы.

Зачем людям «иностранные» прививки, где их делают и сколько стоят туры

«Люди вакцинируются одобренными ВОЗом прививками, которые в Евросоюзе тоже имеют веское значение, — говорит Анна Вячеславовна. — Потом с этими прививками можно посещать любую евространу.

В Украине делается вакцина Pfizer. Эта вакцина и ВОЗ одобрена, и Евросоюзом, с ней можно попасть в любую страну. Тур в Украину стоит 85 долларов плюс 50 рублей (туруслуга), также ещё 25 долларов нужно будет заплатить за ПЦР-тест. Выходит примерно 130 долларов. В стоимость тура входят экскурсия, две ночёвки в гостинице и два завтрака.

Вакцинация в Украине стоит 55 долларов за два компонента.

Из слов специалиста следует, что если человек захочет поехать в Украину и вакцинироваться Pfizer, ему нужно будет заплатить за два тура (примерно 260 долларов) и ещё за вакцину (55 долларов). В итоге всё «мероприятие», не считая карманных расходов, обедов и ужинов, обойдётся в 315 долларов.

Сложный путь

Кроме Украины, есть ещё такая возможность вакцинироваться за границей.

«В Беларуси сейчас делают китайскую вакцину Vero Cell от Sinopharm, — рассказывает Анна Вячеславовна. — Она одобрена Испанией и Австрией.

Так, турист прививается Vero Cell, делает греческую визу. Едет в Москву. Покупает билет на самолёт, летит в Испанию. Там себе делает тест на антитела за 30 евро. Из Испании покупает билет на лоукостер до Польши. И уже в Польше делает себе прививку Pfizer или другой вакциной.

Но это сложно и дорого. Такой способ — для деловых людей, которые ездят в командировки и так далее.

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