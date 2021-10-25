В России прошла акция в поддержку государственного суверенитета Чувашии 3 25.10.2021, 13:04

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Инициатором акции выступил Союз татарской молодежи.

В Чебоксарах активисты Союза татарской молодежи «Азатлык» в седьмой раз совместно с национальными активистами Чувашии в День Декларации о Государственном суверенитете республики раздавали на улицах города флажки, передает «Радио Свобода».

24 октября — 31-я годовщина Дня принятия Декларации о государственном суверенитете ЧССР (Чувашской Республики). Организаторы отмечают, что этот исторический день имеет важное значение в истории чувашского народа.

«Шесть лет подряд активисты Союза Татарской Молодежи «Азатлык» выезжают в столицу Чувашской Республики — город Чебоксары, и раздают всем желающим чувашские флажки, напоминая историческую дату. В этом году так же хотим раздавать чувашские флажки, тем самым содействуя укреплению самосознания среди чуваш, популяризируя флаг Чувашской Республики, и укрепляя отношения между братскими тюркскими народами», — говорится в пресс-релизе «Азатлык».

— Чебоксарцы уже ждали этот день и и две тысячи флажков наши активисты раздали буквально за час, — сообщил «Idel.Реалии» председатель Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. — День Декларации о Государственном суверенитете Чувашии незаслуженно забыт. Это праздник, которому республика обязана за своё существование. Мы же хотели показать, что татары вместе с чувашами в этот исторический день.

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