закрыть
25 октября 2021, понедельник, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В России прошла акция в поддержку государственного суверенитета Чувашии

3
  • 25.10.2021, 13:04
  • 2,522
В России прошла акция в поддержку государственного суверенитета Чувашии

Инициатором акции выступил Союз татарской молодежи.

В Чебоксарах активисты Союза татарской молодежи «Азатлык» в седьмой раз совместно с национальными активистами Чувашии в День Декларации о Государственном суверенитете республики раздавали на улицах города флажки, передает «Радио Свобода».

24 октября — 31-я годовщина Дня принятия Декларации о государственном суверенитете ЧССР (Чувашской Республики). Организаторы отмечают, что этот исторический день имеет важное значение в истории чувашского народа.

«Шесть лет подряд активисты Союза Татарской Молодежи «Азатлык» выезжают в столицу Чувашской Республики — город Чебоксары, и раздают всем желающим чувашские флажки, напоминая историческую дату. В этом году так же хотим раздавать чувашские флажки, тем самым содействуя укреплению самосознания среди чуваш, популяризируя флаг Чувашской Республики, и укрепляя отношения между братскими тюркскими народами», — говорится в пресс-релизе «Азатлык».

— Чебоксарцы уже ждали этот день и и две тысячи флажков наши активисты раздали буквально за час, — сообщил «Idel.Реалии» председатель Союза татарской молодежи «Азатлык» Наиль Набиуллин. — День Декларации о Государственном суверенитете Чувашии незаслуженно забыт. Это праздник, которому республика обязана за своё существование. Мы же хотели показать, что татары вместе с чувашами в этот исторический день.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Игра в таракана
Игра в таракана Артем Черников
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс
Силовики, спасайтесь – у вас последний шанс Ирина Халип
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!»
Благодарю всех, у кого есть мужество сказать «нет!» Андрей Новик
О белорусских рабочих будут снимать фильмы
О белорусских рабочих будут снимать фильмы Андрей Бордухаев-Орел