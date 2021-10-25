Президент Германии и Папа Римский обсудили ситуацию в Беларуси
- 25.10.2021, 21:51
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Они назвали поведение режима Лукашенко безответственным.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию с миграцией на границе Беларуси и ЕС в ходе визита Штайнмайера в Ватикан 25 октября.
По словам Штайнмайера, Папа обеспокоен миграционным давлением на Восточную Европу.
«Конечно, сейчас мы с некоторым беспокойством наблюдаем за тем, что происходит на белорусско-литовской и белорусско-польской границах, и Папа спросил, как это теперь влияет на количество въездов в Германию. Я рассказал ему все, что нам известно о текущем положении дел. Мы оба согласились, что практика, подобная той, которую сейчас используют белорусские власти, без какой-либо ответственности за людей, которых любыми способами забирают с Ближнего Востока, доставляют самолетами в Минск, а потом отправляют в сторону границ, является безответственным поведением, которое ни в коем случае нельзя одобрить», – цитирует Штайнмайера Vatican News.