Президент Германии и Папа Римский обсудили ситуацию в Беларуси 25.10.2021, 21:51

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Папа Римский Франциск

Фото: Reuters

Они назвали поведение режима Лукашенко безответственным.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Папа Римский Франциск обсудили ситуацию с миграцией на границе Беларуси и ЕС в ходе визита Штайнмайера в Ватикан 25 октября.

По словам Штайнмайера, Папа обеспокоен миграционным давлением на Восточную Европу.

«Конечно, сейчас мы с некоторым беспокойством наблюдаем за тем, что происходит на белорусско-литовской и белорусско-польской границах, и Папа спросил, как это теперь влияет на количество въездов в Германию. Я рассказал ему все, что нам известно о текущем положении дел. Мы оба согласились, что практика, подобная той, которую сейчас используют белорусские власти, без какой-либо ответственности за людей, которых любыми способами забирают с Ближнего Востока, доставляют самолетами в Минск, а потом отправляют в сторону границ, является безответственным поведением, которое ни в коем случае нельзя одобрить», – цитирует Штайнмайера Vatican News.

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