В Вашингтоне обсудили новый пакет санкций против режима в Беларуси 2 26.10.2021, 8:37

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Переговоры с руководством Госдепа провел глава МИД Латвии.

Нелегальная миграция и подготовка новых санкций ЕС против белорусских властей обсуждались на переговорах главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса и заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман 25 октября в Вашингтоне, сообщила пресс-служба латвийского внешнеполитического ведомства (перевод — naviny.online).

Как заявил Ринкевичс, Александр Лукашенко сохранил власть благодаря России.

«На границе с Беларусью мы противостоим гибридной агрессии режима Лукашенко, которая преследует цель дестабилизировать обстановку в странах — членах Евросоюза, — сказал он. — Это асимметричная реакция на введенные Евросоюзом санкции. Режим Лукашенко организует и облегчает прибытие граждан третьих стран на границы ЕС, что с учетом климатических условий подвергает их опасности».

По мнению Ринкевичса, белорусские чиновники должны взять на себя полную ответственность за происходящее и положить конец недопустимой практике использования в политических целях лиц, нуждающихся в защите. Одновременно необходимо продолжать политику санкций и поддержки гражданского общества.

«Евросоюз работает над пятым пакетом санкций. Члены ЕС обсуждают санкции против «Белавиа», других государственных предприятий и должностных лиц, участвующих в операции на внешней границе союза», — заявил Ринкевичс.

21 июня Совет ЕС одобрил четвертый пакет санкций в отношении Беларуси. Евросоюз одобрил введение санкций в отношении 78 физических и восьми юридических лиц и на этой неделе должен рассмотреть секторальные санкции в отношении Беларуси. ЕС значительно ужесточил свою позицию после майского инцидента с самолетом Ryanair.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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