Политолог: Татарстан может очень скоро отделиться от России 3 26.10.2021, 8:51

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Казань в последнее время стала похожа на столицу независимого государства.

Российский политолог, ученый, востоковед Евгений Сатановский прокомментировал сообщение о том, что депутаты госсовета Татарстана проголосовали против проекта федерального закона, который обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов, а не президентами, передает mk.ru.

"Соответственно, в России по прежнему будет, пока что, два президента. Один - страны, второй - Татарстана", - отметил Сатановский в своем Telegram-канале, добавив, что Татарстан в один момент станет отдельной страной, если Россия, как СССР, развалится по границам территориальных образований.

По его словам, Татарстан обладает нефтью, промышленностью, сельским хозяйством, все в порядке с населением, а Казань в последнее время очень стала похожа на столицу независимого государства.

Желание быть независимой страной Сатановский объяснил тем, что это дает возможность выпускать свои деньги, свои паспорта и над тобой нет начальника. "Говоря простым человеческим языком - совсем другие ощущения. Кайф другой", - пишет политолог. При этом он предположил, что если вдруг такое произойдет, то историки все, что надо, обоснуют, политики быстро в новом качестве освоятся, а журналисты подведут агитационно-пропагандистскую базу.

"Что статус президента нужен для чего-нибудь, кроме как под будущее отделение от единой страны своего феода, ясно даже и ежу. Ни за чем другим это нужно быть не может", - подчеркивает политолог.

"Так что, статус президента Татарстана ему еще пригодится. И не исключено, очень и очень скоро", - добавил Сатановский.

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