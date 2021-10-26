ICAO обсудила промежуточный доклад по посадке самолета Ryanair в Минске 1 26.10.2021, 8:59

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фото: onliner

Организация может рассмотреть итоговый документ 12 ноября.

Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) может рассмотреть итоговый доклад по инциденту с воздушным судном ирландской авиакомпании Ryanair в Минске 12 ноября при условии, что в его распоряжении будет вся необходимая информация, сбор которой еще продолжается. Об этом в понедельник заявил корреспонденту ТАСС представитель России в организации Сергей Гудков.

«Итоговый доклад может быть готов 12 ноября, если будет получена вся необходимая информация. Сбор данных до сих пор продолжается», — сказал он.

Такое решение, по его словам, было озвучено в понедельник на заседании ICAO в Монреале, где был представлен промежуточный доклад по этому инциденту.

По словам Гудкова, на заседании присутствовал представитель Беларуси, директор Департамента по авиации Артем Сикорский, он выступил по видеосвязи.

Ситуация с лайнером Ryanair

Напомним, самолет компании Ryanair совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс. После посадки силовики задержали бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софью Сапегу.

После этого ЕС официально запретил всем белорусским авиаперевозчикам использовать свое воздушное пространство. Также ряд стран призвали свои национальные авиакомпании изменить маршруты полетов так, чтобы не залетать в воздушное пространство Беларуси. В частности, этой рекомендации последовали авиакомпании Латвии (AirBaltic), Польши (LOT), Венгрии (WizzAir), Германии (Lufthansa), Франции (Air France), Финляндии (Finnair), Нидерландов (KLM), Австрии (Austrian Airlines) и Испании (Iberia) и другие.

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