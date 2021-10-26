Американский дипломат рассказал, почему России нужно быть настороже с Китаем 1 26.10.2021, 13:37

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Что может стать источником трений?

В последние годы Россия и Китай сблизились, о чем свидетельствуют недавние, первые в своем роде военно-морские учения у берегов Японии. Эти углубляющиеся связи беспокоят американских чиновников, некоторые из которых говорят, что России следует быть настороже, пишет "Зеркало недели. Украина".

Однако и у Москвы, и у Пекина достаточно причин поддерживать хорошие отношения, в основном из-за общего врага - США.

На прошлой неделе Россия и Китай провели еще одни первые в своем роде совместные военные учения, проведя военные корабли вокруг Японии, что стало последней демонстрацией укрепления связей, которые обеспокоили западных чиновников.

Во время учений в Тихом океане кандидат на пост посла США в Китае заявил в Конгрессе, что России следует опасаться своего нового партнера, но эксперты говорят, что и у Москвы, и у Пекина есть достаточно причин поддерживать дружеские отношения.

"Я думаю, что многие из нас, возможно, 10-20 лет назад не предполагали, что Китай и Россия начнут работать вместе в стратегическом плане, но это так", - сказал Николас Бернс сенаторам во время слушаний по его утверждению в среду, отметив, что потепление связей является "еще одной причиной, по которой нам необходимо углублять наши собственные союзы и партнерства", передает Business Insider.

Китай и Россия после окончания холодной войны неуклонно укрепляют свои отношения, особенно военные связи. Соперничество Китая и России с США и их партнерами способствовало развитию сотрудничества, но у них есть свои исторические споры, которые, наряду с возвышением Китая, должны беспокоить Москву, считает Бернс, который в 1990-х годах был старшим директором по России в Совете национальной безопасности.

"Мои цифры могут быть немного ошибочными, но я думаю, что к востоку от Уральских гор на этом огромном пространстве живет 6 или 7 миллионов русских, а рядом с ними - 300 или 400 миллионов китайцев", - сказал Бернс законодателям в среду. "Русским придется беспокоиться, в долгосрочной перспективе, об экономическом доминировании Китая над Россией".

"Русские должны быть обеспокоены наращиванием китайского ядерного оружия в западной части Китая, испытанием гиперзвуковой ракеты" в начале этого года, "и тем фактом, что Китай совершенно не сдерживает себя", добавил Бернс.

Замечания Бернса повторяют высказывания других американских чиновников и экспертов, которые указывают на демографию, дисбаланс сил и международное присутствие Китая как на потенциальные источники трений.

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