В ноябре вырастут процентные ставки по некоторым кредитам 26.10.2021, 16:22

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Это связано с решением Нацбанка.

В Беларуси в ноябре банки повысят процентные ставки по некоторым кредитам. Связано это с решением Нацбанка поднять в следующем месяце расчетные величины стандартного риска (РВСР). Это процентный потолок по кредитам, которого придерживаются банки, пишет zerkalo.io.

Нацбанк повысил расчетные величины стандартного риска на ноябрь до 20,29% для физлиц (сейчас — 19,02%), а для юрлиц — до 15,33% (сейчас — 14,87%). Проще говоря, это процентный потолок по кредитам, его придерживаются банки. В последний раз РВСР повышали в августе.

К РВСР в некоторых банках привязаны процентные ставки по кредитам на недвижимость и на автомобили на общих условиях. То есть при повышении этого показателя банки должны изменить процентные ставки по отдельным кредитам.

Напомним, ранее эксперты Евразийского банка развития прогнозировали, что Нацбанк повысит до конца года РВСР. По их мнению, до конца этого года могут повысить ставку рефинансирования, к которой привязаны ставки по многим банковским кредитам.

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