Обнаружена парадоксальная польза зеленого чая в продлении жизни 1 26.10.2021, 18:22

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В чем заключается парадокс?

Катехины, содержащиеся в зеленом чае, не подавляют окислительный стресс в клетках, а, наоборот, провоцируют его. К такому выводу пришли ученые Высшей технической школы в Цюрихе (Швейцария), которые изучили, как катехины влияют на нематоды Caenorhabditis elegans. Парадоксальным является то, что в данном случае именно этим объясняется польза зеленого чая для здоровья: окислительный стресс усиливает действие антиоксидантной защиты. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Aging, кратко об этом рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Известно, что зеленый чай содержит эпикатехин-3-галлат (ECG) и эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG), который относится к полифенолам и, как считается, способен продлевать жизнь. До сих пор предполагалось, что катехины нейтрализуют кислородные радикалы, образующиеся в клетках при окислительном стрессе, и тем самым предотвращают повреждение клеток или ДНК. Однако в новом исследовании ученые обнаружили, что катехины вызывают краткосрочное усиление окислительного стресса.

Когда катехины повышали выработку активных форм кислорода, происходила активация генов, вырабатывающих определенные антиоксидантные ферменты, такие как супероксиддисмутаза (SOD) и каталаза (CTL), которые обезвреживали кислородные радикалы. Таким образом, полифенолы в зеленом чае действуют как прооксиданты, которые усиливают возможности организма справляться с окислительным стрессом. В результате катехины в зеленом чае продлевали жизнь и улучшали физические показатели нематод.

Интересно, что спорт и ограничение потребляемых калорий, которые также являются способом улучшить здоровье и продлить жизнь, оказывают аналогичное действие. Физические нагрузки в краткосрочной перспективе усиливают окислительный стресс, тем самым улучшая защитные силы организма. Употребление меньшего количества калорий также продлевает жизнь у модельных животных с помощью тех же механизмов.

Однако ученые не советуют принимать экстракты или концентраты зеленого чая, которые могут оказывать токсическое действие. Катехины в высоких дозах подавляют работу митохондрий до такой степени, что наступает гибель клеток, что особенно опасно для печени. Хотя большое количество катехинов содержится в японских сортах зеленого чая, другие сорта также включают в себя достаточное количество этих полифенолов. В то же время черный чай содержит гораздо более низкий уровень катехинов, поскольку они в значительной степени разрушаются в процессе ферментации.

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